вторник, 30 января 2018 г.
EST
ENG
"Российская ситуация с новым культом вождя и перед абсолютно предсказуемыми его «выборами» выглядит трагикомической пародией на сталинскую эпоху"

Вадим Штепа

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Олимпийские новости

Путин: "Родченков - придурок, вытащенный в США"

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: ZUMAPRESS.com / MEGA/ZUMAPRESS.com / MEGA

Президент России Владимир Путин ответил на критику информатора ВАДА Григория Родченкова, который давал показания в МОК о государственной поддержке допинговых махинаций в России, а также пообещал не оставлять без моральной и финансовой поддержки отстраненных от Олимпиады спортсменов.

Родченков сообщил, что Путин лично руководил «допинговой системой» в стране.

«Поймали этого придурка Родченкова, вытащили его в США. Послушайте, у человека явно проблемы и с законом – он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией.

У него были попытки суицида. Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится. Ну, это же о чем-то говорит. Это говорит о проблемах, и все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще», – рассказал Путин.

Также Путин призвал едущих на Олимпиаду спортсменов четко выполнять все требования МОК: "Спортивные достижения в любой стране сплачивают нацию, сплачивают народ, позволяют людям гордиться достижениями своей страны, объединяют их вокруг решения общих задач, делают нацию, страну – многонациональную страну – более сплоченной, эффективной, и, видимо, это кому-то не нравится.

Нужно ли нам работать с международными организациями? Конечно, нужно. Надо иметь в виду, что им тоже нелегко приходится.  Но других организаций, во-первых, нет, а, во-вторых, там все-таки очень много людей, доброжелательно относящихся и к нашей стране, болеющих за мировой спорт.

Я  призываю наших спортсменов следовать всем правилам, которые Международный олимпийский комитет предлагает для участия наших спортсменов в Олимпийских играх.

Мы, безусловно, поддержим и материально, и морально всех наших спортсменов, которым не удалось поучаствовать в этих Олимпийских играх. Надеюсь, что их личная и спортивная жизнь будет складываться благоприятно. Наша задача и наш долг – все сделать для того, чтобы их поддержать"

Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
До прямых
 трансляций осталось:
Новости Виды спорта

Актуально

Читать также

НАВЕРХ