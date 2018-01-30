Путин: "Родченков - придурок, вытащенный в США"

Родченков сообщил, что Путин лично руководил «допинговой системой» в стране.

«Поймали этого придурка Родченкова, вытащили его в США. Послушайте, у человека явно проблемы и с законом – он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией.

У него были попытки суицида. Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится. Ну, это же о чем-то говорит. Это говорит о проблемах, и все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще», – рассказал Путин.

Также Путин призвал едущих на Олимпиаду спортсменов четко выполнять все требования МОК: "Спортивные достижения в любой стране сплачивают нацию, сплачивают народ, позволяют людям гордиться достижениями своей страны, объединяют их вокруг решения общих задач, делают нацию, страну – многонациональную страну – более сплоченной, эффективной, и, видимо, это кому-то не нравится.

Нужно ли нам работать с международными организациями? Конечно, нужно. Надо иметь в виду, что им тоже нелегко приходится. Но других организаций, во-первых, нет, а, во-вторых, там все-таки очень много людей, доброжелательно относящихся и к нашей стране, болеющих за мировой спорт.

Я призываю наших спортсменов следовать всем правилам, которые Международный олимпийский комитет предлагает для участия наших спортсменов в Олимпийских играх.