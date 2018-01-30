Елена Вяльбе: "Лично следила за чистотой лыжного спорта. За общение с Родченковым грозилась вырвать гланды с яйцами"

"С допингом боролось даже на детских соревнованиях!"

"Мы подали иски в CAS, где уже прошли слушания. Ждём результатов. Минспорта помогает в юридических вопросах. Хотя мы уже и опасаемся – опять скажут, что государство вмешивается. Всё, что происходит – какой-то абсурд! Уверена, что и руководство МОК это понимает. Чего я лично очень хочу – увидеть Григория Родченкова на этих слушаниях лично. Вот только это невозможно. Если бы наши дела слушались в США, то неявка одной из сторон, тем более стороны обвинения, автоматически приравнивалась бы к проигрышу в суде.

Я точно знаю, что мои спортсмены ничего не принимали и не участвовали ни в каких манипуляциях. Их честь и достоинство мы будем отстаивать.

Давайте откровенно: когда я пришла работать, то проблема допинга существовала. FIS на нас наложила санкции, мы платили штраф. Тренер, который в то время работал с мужской сборной России, был вычеркнут мной из всех списков, и я взяла его на работу только год назад. Я знаю, что это очень многим не нравилось, хоть в центре, хоть в регионах. Я спорила, доказывала, что если мы таким образом не будем учить, то никогда не выберемся из этой ямы.

Я не хочу, чтобы в лыжных гонках случилось так, как на соревнованиях по лёгкой атлетике недавно в Иркутске, когда спортсмены снимались, узнав о том, что будет допинг-контроль. Когда РУСАДА лишили аккредитации, я писала письма в FIS, чтобы они обеспечили визиты допинг-офицеров на чемпионат России, мы платили за это деньги, а они договаривались с ВАДА о том, чтобы к нам приезжали. И я никогда не предполагала, что через некоторое время про наших спортсменов будут говорить, что мы поили их какими-то коктейлями, сдавали мочу в банки из-под «Кока-колы» и передавали их Родченкову.

Я обещала всем спортсменам: если узнаю о том, что они находятся близко рядом с этим человеком, вырву гланды вместе с яйцами. Может и грубо, зато правда. И мне сейчас очень обидно, поскольку мы вели в этом направлении огромную работу. У меня меньше чем за четыре года более 3000 сданных проб на российском уровне и более 1500 – на международном. Я даже на детские соревнования в Сыктывкаре организовывала приезды контролёров, поскольку убеждена, что все нарушения нужно пресекать ещё в детстве. Я знаю, что выигрывать соревнования любого уровня, в том числе и Олимпийские игры, можно абсолютно чистым."

"Нельзя у спортсменов отбирать Олимпиаду, но без флага и гимна выступать ненормально"

"Я представляю себя на месте спортсменов. Ещё до олимпийского собрания 12 декабря на собрании лыжной сборной меня спортсмены спросили, поехала бы я или нет. Я сказала, что поехала бы, не задумываясь. Назло всем. Уверена, что вся страна бы за меня болела. Но как гражданин России я против этой поездки. Но я не просто гражданин своей страны, а президент федерации, тренер, человек, который связан со спортом. Я понимаю, что такое ждать ещё четыре года. Кто-то этого уже и не дождётся. Олимпийские игры – наивысшее достижение для любого спортсмена и лишать его шансов выступить на них мощно считать кощунством. Я тоже стояла в Альбервилле в 1992-м под флагом МОК, и гимн МОК играл. Все знали, откуда мы и какое государство представляем."

"Спортсмены понимают своего наставника-иностранца, а он выучил русский язык"