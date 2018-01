На данный сезон я возлагала большие надежды, – после успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи, весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане. Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась – это командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России. Как спортсмен и как гражданин, я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом, тем не менее была готова отстаивать честь страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях. ..но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх… Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получило более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь, в их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия Олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования». В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке, – я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Благодарю за понимание и поддержку! Искренне ваша, Ольга Граф. P.S. Отсутствие приглашения на Олимпийские Игры для чистых спортсменов - безусловных мировых лидеров, таких как Павел Кулижников, Денис Юсков, Виктор Ан и других ведущих российских атлетов для меня является просто немыслимым и беспрецедентным событием, которое невозможно объяснить ни с одной здравой точки зрения. Я надеюсь, что справедливость восторжествует, ребята смогут отстоять свои права и вернуться в Олимпийское движение. С уважением, Ольга Граф.

