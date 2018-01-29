Дрогнет ли МОК перед натиском норвежцев?

Устюгов и Ретивых уже отправили жалобы в CAS на недопуск в Пхенчан и по словам президента федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе к сегодняшнему дню иски в спортивный арбитраж должны быть поданы: «Адвокаты получили доверенности от Ретивых и Устюгова. Если сегодня не были поданы иски в CAS, то они будут точно поданы в понедельник. Адвокаты просят спортсменов еще раз отправить письмо в МОК, чтобы они прислали объяснения. Пока что их нет», – рассказала Вяльбе.

Однако никаких объяснений МОК не дал, не дает, и вряд ли даст, но озвучить хоть какую-нибудь позицию по российским спортсменам призывают главные конкуренты, норвежцы:

Эмиль Иверсен: "Насколько я знаю, Устюгову не предъявлены никакие обвинения. Возможно, я чего-то не знаю. Но я надеюсь и верю, что Устюгов чист. Он сейчас в Зеефельде и выступит на Кубке мира.

Ситуация с отстранением Устюгова очень неприятная. Он классный парень и отличный соперник на трассе. Он и Йоханнес Хесфлот Клэбо – мои самые главные конкуренты в спринте. Я не рад тому, что его не будет на Олимпиаде, нужно же выигрывать у сильнейших. Было бы намного круче победить, если бы Устюгов там был", – отметил Иверсен.

Мартин Сундбю: "Ситуация очень странная. Устюгов – один из доминирующих лыжников последних лет, и внезапно ему нельзя выступить на Олимпиаде. Для всех его соперников эта ситуация выглядит очень странной. Предположу, что большинство из них мобилизовали все силы в тренировочном процессе, чтобы суметь победить Сергея на разных дистанциях. А он не выйдет на старт. Будет очень странно.