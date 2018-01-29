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"Не могу понять, если хотят наказать грязных спортсменов, то почему за это должны страдать чистые?"

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Дрогнет ли МОК перед натиском норвежцев?

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Эмиль Иверсен

ФОТО: Karl-Josef Hildenbrand/AP

Российского лыжника Сергея Устюгова поддерживают не только на родине но и в Норвегии: Эмиль Иверсен и Мартин Суднбю хотят видить Устюгова на Играх в Пхенчане.

Устюгов и Ретивых уже отправили жалобы в CAS на недопуск в Пхенчан и по словам президента федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе к сегодняшнему дню иски в спортивный арбитраж должны быть поданы: «Адвокаты получили доверенности от Ретивых и Устюгова. Если сегодня не были поданы иски в CAS, то они будут точно поданы в понедельник. Адвокаты просят спортсменов еще раз отправить письмо в МОК, чтобы они прислали объяснения. Пока что их нет», – рассказала Вяльбе.

Однако никаких объяснений МОК не дал, не дает, и вряд ли даст, но озвучить хоть какую-нибудь позицию по российским спортсменам призывают главные конкуренты, норвежцы:

Эмиль Иверсен: "Насколько я знаю, Устюгову не предъявлены никакие обвинения. Возможно, я чего-то не знаю. Но я надеюсь и верю, что Устюгов чист. Он сейчас в Зеефельде и выступит на Кубке мира.

Ситуация с отстранением Устюгова очень неприятная. Он классный парень и отличный соперник на трассе. Он и Йоханнес Хесфлот Клэбо – мои самые главные конкуренты в спринте. Я не рад тому, что его не будет на Олимпиаде, нужно же выигрывать у сильнейших. Было бы намного круче победить, если бы Устюгов там был", – отметил Иверсен.

Мартин Сундбю: "Ситуация очень странная. Устюгов – один из доминирующих лыжников последних лет, и внезапно ему нельзя выступить на Олимпиаде.  Для всех его соперников эта ситуация выглядит очень странной. Предположу, что большинство из них мобилизовали все силы в тренировочном процессе, чтобы суметь победить Сергея на разных дистанциях. А он не выйдет на старт. Будет очень странно.

Мы все ждем объяснений в какой-либо форме. Не факт, что это нечто большее, чем просто его участие в Сочи-2014. Тогда останется лишь принять это к сведению»,

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