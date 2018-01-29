МОК допустил на Олимпиаду лишь 80 тренеров из России

Тяжелая ситуация сложилась для россиян сразу в нескольких видах спорта. В биатлоне допущены в Корею только два тренера, у конькобежцев один - Сергей Клевченя. Его тезка, Чудинов, будет руководить всей сборной скелетонистов. Двое тренеров будут руководить и семью шорт-трекистами россиян. Зато полностью допущены тренерские штабы сборных по хоккею, керлингу, фристайлу, горным лыжам и фигурному катанию.