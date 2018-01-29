В группе В команда атлетов из России - явный фаворит, но, пока лишь на бумаге - американцы везут дерзкую и боевитую сборную, в которой есть студенты и бывшие опытные НХЛ-овцы, в традициях которой преподносить россиянам сюрпризы вроде победы 8:3 на чемпионате мира 2013 года. Словаки и словенцы на фоне этих сборных слишком слабы, чтобы продвинуться дальше стадии 1/8 финала.

Группа С в шутку именуется чемпионатом Балтийского и Северного морей - Финляндия, Швеция, Норвегия и Германия здесь разыграют как прямой билет в 1/4 так и более удобного соперника в 1/8 финала. В этой группе главный матч будет в рамках главного скандинавского дерби между финнами и шведами.

Великолепная пятерка...

А на победу в турнире будут претендовать сразу шесть команд - это Чехия, ОАР, Канада, США, Финляндия и Швеция, причем шансы на триумф у всех абсолютно равные. Разберем, почему:

Финнам такой турнир в беззвездном формате подходит идеально - сборная, в хорошем смысле, чернорабочих, среди которых обязательно найдется, причем абсолютно случайно, забивала, который станет героем нации. Все свои основные победы финские хоккеисты одерживали европейскими игроками - как это было на ЧМ-1995 и на той же Олимпиаде 1994 года.

Швеция: сильные вратари, сильная оборона и невнятное нападение, состав которого при наличии игроков из НХЛ вообще, кроме может Линуса Умарка и еще пары человек, не доехал бы до Игр. Шведы могут найти в себе резервы, но это в случае, если соперники будут часто удаляться - тогда креативные пакмуверы шведов как Юхан Франссон, Расмус Далин, Стаффан Крунвалл добавят голов в неравных составах. Еще одна проблема шведов - не всегда удается викингам переломить неудачно складывающийся ход матча, особенно, если соперник совершает камбэк - тогда шведы ломаются психологически. Но если игра у шведов идет, то результат Сочи - 2-е место, шведы вполне могут улучшить.

Канада - для игроков с кленовым листом на майке эта Олимпиада - единственный шанс как вообще сыграть на ОИ, так и за сборную Канады в принципе: даже на чемпионат мира игроки вроде Эрика О Делла, Линдена Вея, не попадут - на ЧМ подъезжают НХЛ-овские мастерюги, а более половины канадцев уехали в Европу по причине того, что играть в АХЛ за 3000 долларов в месяц не хочется, а в НХЛ им делать было нечего. Сильная сторона канадцев - наличие системы: все знают, как играть и куда бежать. Слабая сторона канадцев - отстутствие международного опыта и малогабаритный состав - такие игроки, как Крис Ли, Дерек Рой, Кристиан Томас, Жильбер Брюле, Мэтт Робинсон, Карл Столлери, Чей Геноуэй, Эндрю Эббет не дотягивают до 180 сантиметров.