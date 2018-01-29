Последний турнир без игроков из НХЛ прошел на Олимпиаде-1994 в Лиллехамере. В Корее действующих энхаэловцев тоже не будет.
Причина, по которой НХЛ отказалась от Олимпиады: хоккейный турнир проходит именно в то время, когда основный конкуренты за зрителя - НБА, НФЛ и МЛБ либо не начали сезона, либо уходят на "Матчи всех звезд", прекращая регулярный чемпионат. Пять Олимпиад подряд и НХЛ оставляла среднестатистического Билла без ежевечернего хоккея - телерейтинги хоккейных трансляций были приемлемы только в Ванкувере и Солт-Лейк-Сити, остальные хоккейные турниры на ОИ проходили для североамериканцев практически незамеченными, разве что финалы с участием Канады кое-как смотрелись, но только исключительно в самой Канаде.
Символично, что в финале последней Олимпиады с участием НХЛ сошлись те же сборные, что и на последних играх без НХЛ - Швеция и Канада. Шведы собрали на ту Олимпиаду состав из таких сходящих со сцены звезд вроде Хакана Лооба, Матса Неслунда, Томаса Юнссона и молодой восходящей звезды шведского и мирового хоккея Патрика Форсберга. Канадцы привезли в Норвегию состав на перспективу - и эта перспектива оказалась очень далекой - Пол Кария в представлениях не нуждается, Адриан Окойн провел в НХЛ более 1100 матчей, вратарь "Детройта" и "Сент-Луиса" Мэнни Легаси, вратарь Кори Хирш, нападающий "Монреаля" Брайан Саваж и, конечно, же Петр Недвед.
С Недведом получилась интересная история - чех, по примеру Могильного, сбежавший в НХЛ в 1990 году, остался недоволен предложенным ему "Ванкувер Кэнакс" контрактом и сидел без дела, оформляя себе канадский паспорт. Как только гражданство было оформлено, Недведа сразу взяли в сборную Канады.
Российская сборная титаническими усилия в четвертьфинале обыграла дебютировавших на ОИ словаков, за которых выступали великий Петер Штястны, к тому моменту уже 38-летний, специально вернувшийся из США для участия в первой для его страны Олимпиады, и совсем юные Мирослав Шатан и Зигги Палффи, которым предстояло в начале нулевых стать золотым поколением словацкого хоккея. Состав россиян был такой, что главными звездами считались два хоккеиста из не самого сильного клуба Финляднии - ТПС. Класса и тренерского мастерства Виктора Тихонова хватило только дляя четвертого места: в матче за бронзу россияне вcyxую проиграли 0:4 финнам.
Турнир без суперзвезд, но с равными шансами на победу
За 24 года мировой хоккей изменился практически до неузнаваемости. Теперь молодым звездам из Европы некогда сидеть в родных пенатах и ждать вызова на Олимпиаду - проще в драфтовый год уехать в США, где быть на виду у скаутов клубов. Также и канадцы больше не собирают специально сборную из молодых талантов университетов и клубов юниорских лиг: велика экспансия канадских мастеров в европейские чемпионаты, причем уезжают и бывшие звезды НХЛ, позволяет набрать как минимум один очень сильный состав игроков.
Группы предварительного раунда турнира составлены таким образом, что в каждой из трех, есть свои явные два фаворита, которые оспорят прямую путевку в 1/4 финала и получат лишний день отдыха. Россиянам в Ванкувере такой бонус не помог - выйдя на проведших матч 1/8 финала канадцев, отдохнувшие россияне были сметены не выпавшими из игрового ритма канадцами. Может только в группе А Чехия и Швейцария поспорят за второе место в группе и попортят кровь канадацам.
В группе В команда атлетов из России - явный фаворит, но, пока лишь на бумаге - американцы везут дерзкую и боевитую сборную, в которой есть студенты и бывшие опытные НХЛ-овцы, в традициях которой преподносить россиянам сюрпризы вроде победы 8:3 на чемпионате мира 2013 года. Словаки и словенцы на фоне этих сборных слишком слабы, чтобы продвинуться дальше стадии 1/8 финала.
Группа С в шутку именуется чемпионатом Балтийского и Северного морей - Финляндия, Швеция, Норвегия и Германия здесь разыграют как прямой билет в 1/4 так и более удобного соперника в 1/8 финала. В этой группе главный матч будет в рамках главного скандинавского дерби между финнами и шведами.
Великолепная пятерка...
А на победу в турнире будут претендовать сразу шесть команд - это Чехия, ОАР, Канада, США, Финляндия и Швеция, причем шансы на триумф у всех абсолютно равные. Разберем, почему:
Финнам такой турнир в беззвездном формате подходит идеально - сборная, в хорошем смысле, чернорабочих, среди которых обязательно найдется, причем абсолютно случайно, забивала, который станет героем нации. Все свои основные победы финские хоккеисты одерживали европейскими игроками - как это было на ЧМ-1995 и на той же Олимпиаде 1994 года.
Швеция: сильные вратари, сильная оборона и невнятное нападение, состав которого при наличии игроков из НХЛ вообще, кроме может Линуса Умарка и еще пары человек, не доехал бы до Игр. Шведы могут найти в себе резервы, но это в случае, если соперники будут часто удаляться - тогда креативные пакмуверы шведов как Юхан Франссон, Расмус Далин, Стаффан Крунвалл добавят голов в неравных составах. Еще одна проблема шведов - не всегда удается викингам переломить неудачно складывающийся ход матча, особенно, если соперник совершает камбэк - тогда шведы ломаются психологически. Но если игра у шведов идет, то результат Сочи - 2-е место, шведы вполне могут улучшить.
Канада - для игроков с кленовым листом на майке эта Олимпиада - единственный шанс как вообще сыграть на ОИ, так и за сборную Канады в принципе: даже на чемпионат мира игроки вроде Эрика О Делла, Линдена Вея, не попадут - на ЧМ подъезжают НХЛ-овские мастерюги, а более половины канадцев уехали в Европу по причине того, что играть в АХЛ за 3000 долларов в месяц не хочется, а в НХЛ им делать было нечего. Сильная сторона канадцев - наличие системы: все знают, как играть и куда бежать. Слабая сторона канадцев - отстутствие международного опыта и малогабаритный состав - такие игроки, как Крис Ли, Дерек Рой, Кристиан Томас, Жильбер Брюле, Мэтт Робинсон, Карл Столлери, Чей Геноуэй, Эндрю Эббет не дотягивают до 180 сантиметров.
США: с одной стороны участие Брайана Джионты, проведшего более 1000 матчей в НХЛ и элитных хоккеистов студенческих лиг с добавкой АХЛ-овцев и европейцев, с другой стороны Джионте уже почти 40 лет, а игрокам из АХЛ незнакомы широкие европейские площадки. Основным козырем США будут самоотдача и скорость - перебегают соперников, перепашут - значит можно, при благоприятном календаре рассчитывать и на медаль с золотым отливом.
Чехия: команда с большим количеством креативных напающих и опытной защитной линией. Мартин Эрат и Роман Червенка прекрасно возьмут на себя роль лидеров чехов в нападении, а Коларж, Накладал и Немец зацементируют оборону чехов. Недостатками сборной Чехии является слишком большое количество исполнителей в нападении, которые сами любят играть на рояле, а вот "таскальщиков" инструмента маловато, да и вратарская линия Доминик Фурх и Павел Францоуз не та,от которой ждешь головокружительных спасений - ляпов дождаться можно, суперспасений - едва ли.
...и ОАР
Главным же фаворитoм (по крайней мере в самой России считают так) станет сборная Олимпийских Атлетов из России (ОАР). Россияне ни разу собственной командой не брали Олимпиаду, а только в составе команды "без флага и гимна" - сборной СНГ. Россияне ближе всего были к успеху в 1998 году в Нагано, но в финале 0:1 уступили чехам. Про позор Ванкувера и Сочи вспоминать в России не особо любят. Что ждет россиян в Корее? Для начала группа как в Сочи - США, Словакия, Словения. Решающая игра первого этапа - с американцами. А далее - как сложатся дела в других группах. Но если в 1/4 финала Россия не попадет на соперника вроде сверхмотивированных шведов или финнов, то потом подопечных Знарка остановить будет трудно: в первую очередь заведется сам Знарок, а за ним и его подопечные.
ОАР - самая молодая сборная на турнире, но турнирного опыта не занимать таким игрокам, как Павел Дацюк и Илья Ковальчук. Состав сборной сыгран Евротурами и двумя базовыми клубами сборной - СКА и ЦСКА. Единственный вопрос, который может поставить под сомнение все предприятие россиян - кто будет играть в чеккерских звеньях и будут ли эти звенья вообще. Креатив креативом, но и обороняться надо тоже...
Прогноз спортивной редакции rus.postimees на Олимпийский хоккейный турнир:
1. ОАР
2. Финляндия
3. Швеция
4. Канада