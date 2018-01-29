Российские тренеры и врачи также не допущены на Олимпиаду

В списке тренеров и персонала российской делегации было 280 человек, из них исключили 22 тренеров и 6 медиков.

Приглашения от МОК получили в числе прочих главный тренер сборной по биатлону Рико Гросс и Николай Загурский, остальным тренерам биатлонной сборной в аккредитации на играх отказано. Тренеры сборной России Владимир Королькевич, Сергей Коновалов, Михаил Девятьяров, председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов от МОК приглашения неполучили.

Королькевич, Коновало, Девятьяров и Барнашов работали с биатлонной сборной России на Олимиаде в Сочи в 2014 году.