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Российские тренеры и врачи также не допущены на Олимпиаду

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Рико Гросс

ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

МОК не допустил 22 российских тренеров и 6 медиков к Пхенчхану-2018.

В списке тренеров и персонала российской делегации было 280 человек, из них исключили 22 тренеров и 6 медиков.

Приглашения от МОК получили в числе прочих главный тренер сборной по биатлону Рико Гросс и Николай Загурский, остальным тренерам биатлонной сборной в аккредитации на играх отказано. Тренеры сборной России Владимир Королькевич, Сергей Коновалов, Михаил Девятьяров, председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов от МОК приглашения неполучили.

Королькевич, Коновало, Девятьяров и Барнашов работали с биатлонной сборной России на Олимиаде в Сочи в 2014 году.

В составе медицинского персонала также нет фамилий специалистов работавших на ОИ-2014.

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