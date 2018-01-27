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Ковальчук пообещал биться за российских спортсменов, которых не допустили к Олимпиаде

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Илья Ковальчук.

ФОТО: Belinsky Yuri/ITAR-TASS

Нападающий СКА из Санкт-Петербурга и хоккейной сборной России Илья Ковальчук выразил надежду, что предстоящие Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане запомнятся болельщикам не только скандалами, но и победами российских спортсменов, передает Newsru.

"Это скандал и несправедливость, что ребят не допустили, - сказал Ковальчук журналистам. - У всех будет сидеть в подсознании, что будем биться не только за себя, но и за них тоже. Все, кто поедет, должен это понимать. Но, надеюсь, она запомнится надолго, и не только скандалами, но и нашими победами. Эта Олимпиада особенная. Для меня это уже пятые Олимпийские игры. Пока что я выигрывал только бронзовую медаль, и хочется наконец-то выиграть что-то больше".

В четверг Олимпийский комитет России объявил состав из 169 спортсменов, которые вошли в заявку на Игры-2018. Ряд лидеров российской команды в своих видах спорта не были включены в список приглашенных на Олимпиаду комиссией Международного олимпийского комитета.

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