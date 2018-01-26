Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю:«Прежде всего хочу сказать, что ситуация очень странная. Устюгов соревновался с нами на протяжении всей зимы. Он очень сильный лыжник. Также я читал, что Ильи Черноусова нет в списке приглашенных спортсменов. Это так же непонятно, как и с Устюговым. Устюгов для меня – источник мотивации, поэтому странно, что его не будет на Играх. Мне нужно просто отталкиваться от решений МОК и верить, что они были приняты на серьезных основаниях. Но в общем и целом ситуация странная»

Болгарский биатлонист Красимир Анев :«Как поддерживаю россиян? Все решения должны быть обоснованы, с аргументацией и хорошими доказательствами. Российские спортсмены проделали такой труд, а их просто не пригласили на Олимпиаду. Это сложная ситуация»

Французский биатлонист Симон Фуркад: «Я в шоке о того, что происходит вокруг российского биатлона и российского спорта. Не могу понять, если хотят наказать грязных спортсменов, то почему за это должны страдать чистые спортсмены, которые 4 года готовились к Олимпийским играм, которые пытались показывать хорошие результаты. А они сейчас не едут в Корею. Я с этим не согласен и поддерживаю вашу сборную. Здесь больше политики.»

Словацкий биатлонист Мартин Отченаш :«Я был разочарован, что в Рио-2016 не стартовала Елена Исинбаева – великая спортсменка, которой я восторгался. Но сейчас я очень злой! Антон Шипулин, брат «нашей» Насти! Знаю его много лет. Часто мы встречались на трассе и за ее пределами. Очень жаль, что в Корее не увидимся… Непонятные подозрения и просто список спортсменов – вот какие доказательства… Скорее всего, в этом кроется что-то еще. Антон и остальные спортсмены, держитесь!»

Шведская лыжница Шарлотта Калла: "Очень странное решение! Никто даже не потрудился объяснить, почему Устюгов не едет на Олимпиаду. Я очень удивлена этим..."