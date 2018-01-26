пятница, 26 января 2018 г.
EST
ENG
«Пропаганда мешает жить всем! В Эстонии мы находимся в не совсем хорошей ситуации, поскольку пропаганда бьет именно по русскоязычному населению»

Павел Иванов

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Олимпийские новости

Ведущие спортсмены выступили в поддержку отстраненных российских олимпийцев Фуркад: "Это уже не спорт, а политика"

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Из этой эстафетной четверки (слева направо) Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин - в Корею поедет только Бабиков

ФОТО: CHRISTOF STACHE/AFP

Лыжное и биатлонное сообщество, как и руководство Международных федераций не понимает отстранения российских спортсменов от Олимпиады в Корее

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю:«Прежде всего хочу сказать, что ситуация очень странная. Устюгов соревновался с нами на протяжении всей зимы. Он очень сильный лыжник. Также я читал, что Ильи Черноусова нет в списке приглашенных спортсменов. Это так же непонятно, как и с Устюговым. Устюгов для меня – источник мотивации, поэтому странно, что его не будет на Играх. Мне нужно просто отталкиваться от решений МОК и верить, что они были приняты на серьезных основаниях. Но в общем и целом ситуация странная»

Болгарский биатлонист Красимир Анев :«Как поддерживаю россиян? Все решения должны быть обоснованы, с аргументацией и хорошими доказательствами. Российские спортсмены проделали такой труд, а их просто не пригласили на Олимпиаду. Это сложная ситуация»

Французский биатлонист Симон Фуркад: «Я в шоке о того, что происходит вокруг российского биатлона и российского спорта. Не могу понять, если хотят наказать грязных спортсменов, то почему за это должны страдать чистые спортсмены, которые 4 года готовились к Олимпийским играм, которые пытались показывать хорошие результаты. А они сейчас не едут в Корею. Я с этим не согласен и поддерживаю вашу сборную. Здесь больше политики.»

Словацкий биатлонист Мартин Отченаш :«Я был разочарован, что в Рио-2016 не стартовала Елена Исинбаева – великая спортсменка, которой я восторгался. Но сейчас я очень злой! Антон Шипулин, брат «нашей» Насти! Знаю его много лет. Часто мы встречались на трассе и за ее пределами. Очень жаль, что в Корее не увидимся… Непонятные подозрения и просто список спортсменов – вот какие доказательства… Скорее всего, в этом кроется что-то еще. Антон и остальные спортсмены, держитесь!»

Шведская лыжница Шарлотта Калла: "Очень странное решение! Никто даже не потрудился объяснить, почему Устюгов не едет на Олимпиаду. Я очень удивлена этим..."

Поддержала брата, Антона Шипулина, и выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина: "«Очень важно быть опорой близкому человеку в тяжелой ситуации и заряжать энергией. Брат, мы с тобой!»

 

я был разочарован что в Рио 2016 не стартовала эта великая спортсменка,которой я восторгался. Но сейчас я очень злой! Антон Шипулин- брат "нашей" Насти! знаю его много лет. Часто мы встрались на трассе и за ее пределами. очень жаль что в Корее не увидимся... непонятные подозрения и просто список спортсменов-вот какие доказательства.... скорее всего в этом кроется что еще. Антон и остальные спортсмены держитесь!!! #биатлон #россия #2018 #ои #biathlon_family #biathlon

A post shared by martin_otcenas (@martin_otcenas) on

Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
До прямых
 трансляций осталось:
Новости Виды спорта

Актуально

Читать также

НАВЕРХ