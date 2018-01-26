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Санкции МОК ударили по российским чиновникам и селебрити

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Бывший президент ОКР Леонид Тягачев на открытии "Русского Дома" на Олимпиаде в Ванкувере

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Впервые с Олимпиады 1994 года не будет открыто любимое тусовочное место политического и околоспортивного бомонда - "Русский Дом".

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что во время Игр в Пхенчхане не будет организован «Русский дом».

«ОКР не будет делать Русский дом на Олимпиаде. Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать.

А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит», – заявил Жуков.

Россия отстранена от выступления в Олимпиаде. 169 спортсменов, которые получили приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК), выступят в составе команды «Олимпийских атлетов из России».

Впервые «Русский дом» появился на Олимпиаде 1994 года в норвежском Лиллехаммере. С тех пор на каждых Играх, кроме домашних Сочи-2014, ОКР организовывал место отдыха для спортсменов и болельщиков.

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