Латвиец выиграл биатлонный спринт, россиянин завоевал серебро
26 января 2018 г., 16:00
В Италии на ЧЕ по биатлону мужчины бежали спринтерскую гонку.
Всего пять секунд проиграл латвийцу Андрейсу Расторгуевсу россиянин Александр Логинов. Оба два первых призера допустили на стрельбе по одному промаху. Старший брат Мартена Фуркада, Симон стрелял чисто, а пробежал достаточно скверно, уступив минуту победителю и заняв 11-е место.
Всего стартовали 143 спортсмена, среди них едущие в Корею Рене Захкна - 76-е место, два промаха, отставание 2.40,03, Йохан Талихярм - 81-й с отставанием около трех минут. Мартин Реммельг занял 103-е место с одним промахом и отставанием в три с половиной минуты. 18-летний Кристо Сиймер - 108-й, Тарви Сикк 120-й, 18-летний Роберт Хелдна - 129-й.