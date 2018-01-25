Россия проведет альтернативную Олимпиаду и подаст на МОК в суд

Для спортсменов, которые не получили приглашения на Игры-2018, будут проведены альтернативные старты в России.
"Для спортсменов, которые не включены в список, в России будем проводить ряд турниров и пригласим туда иностранных спортсменов, потому что спортсмены должны соревноваться. Запрета на их участие в других соревнований нет.
Это будет свой турнир, куда пригласим иностранных спортсменов. Сейчас работаем над техническими деталями. Наши должны получить практику. Для ряда видов спорта проведем, особенно где много недопущенных у нас, – рассказал министр спорта России Павел Колобков - Вчера были отправлены исковые заявления в гражданские швейцарские суды. Будем использовать все возможности"
Также ОКР запросил у МОК подробные объяснения по каждому недопущенному спортсмену.
«МОК не комментирует отдельно взятые случаи. Мы направили запрос. Но они ответили в общих чертах. Мы будем настаивать на том, чтобы каждый спортсмен получил внятное объяснение, почему он не допущен на Олимпиаду», – рассказал вице-президент ОКР Станислав Поздняков.