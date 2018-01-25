Россия проведет альтернативную Олимпиаду и подаст на МОК в суд

"Для спортсменов, которые не включены в список, в России будем проводить ряд турниров и пригласим туда иностранных спортсменов, потому что спортсмены должны соревноваться. Запрета на их участие в других соревнований нет.

Это будет свой турнир, куда пригласим иностранных спортсменов. Сейчас работаем над техническими деталями. Наши должны получить практику. Для ряда видов спорта проведем, особенно где много недопущенных у нас, – рассказал министр спорта России Павел Колобков - Вчера были отправлены исковые заявления в гражданские швейцарские суды. Будем использовать все возможности"

Также ОКР запросил у МОК подробные объяснения по каждому недопущенному спортсмену.