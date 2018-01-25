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Россия проведет альтернативную Олимпиаду и подаст на МОК в суд

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Министр спорта России Павел Колобков и первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков

ФОТО: Mikhail Japaridze/Mikhail Japaridze/TASS

Для спортсменов, которые не получили приглашения на Игры-2018, будут проведены альтернативные старты в России.

"Для спортсменов, которые не включены в список, в России будем проводить ряд турниров и пригласим туда иностранных спортсменов, потому что спортсмены должны соревноваться. Запрета на их участие в других соревнований нет.

Это будет свой турнир, куда пригласим иностранных спортсменов. Сейчас работаем над техническими деталями. Наши должны получить практику. Для ряда видов спорта проведем, особенно где много недопущенных у нас, – рассказал министр спорта России Павел Колобков - Вчера были отправлены исковые заявления в гражданские швейцарские суды. Будем использовать все возможности"

Также ОКР запросил у МОК подробные объяснения по каждому недопущенному спортсмену.

«МОК не комментирует отдельно взятые случаи. Мы направили запрос. Но они ответили в общих чертах. Мы будем настаивать на том, чтобы каждый спортсмен получил внятное объяснение, почему он не допущен на Олимпиаду», – рассказал вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

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