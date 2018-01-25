четверг, 25 января 2018 г.
EST
ENG
«Особенное беспокойство вызывает то, что население Ида-Вирумаа сокращается в первую очередь за счет молодежи»

Юри Ратас

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Олимпийские новости
  • Олимпиада 2018
  • На Олимпиаду поедет только 169 российских спортсменa, лидеры останутся дома

На Олимпиаду поедет только 169 российских спортсменa, лидеры останутся дома

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Из этой эстафетной четверки (слева направо) Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин - в Корею поедет только Бабиков

ФОТО: CHRISTOF STACHE/AFP

Олимпийский комитет России сообщил, что в Пхенчхан-2018 поедут 169 российских спортсменов.

Полностью делегация России на Игры-2018 будет состоять из 340 человек.

«В настоящий момент совместно с национальными и международными федерациями была утверждена заявка cпортсменов-олимпийцев из России для участия в Олимпиаде. 169 спортсменов. К сожалению, ведущие спортсмены не вошли в заявку, – рассказал первый вице-президентОлимпийского комитета России Станислав Поздняков - При консультациях с международными федерациями и с нашей точки зрения в знак солидарности было выработано решение, что спортсмены не будут заменять места тех, кто не приглашен МОК»

Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
До прямых
 трансляций осталось:
Новости Виды спорта

Читать также

НАВЕРХ