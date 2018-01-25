На Олимпиаду поедет только 169 российских спортсменa, лидеры останутся дома
25 января 2018 г., 18:52
Олимпийский комитет России сообщил, что в Пхенчхан-2018 поедут 169 российских спортсменов.
Полностью делегация России на Игры-2018 будет состоять из 340 человек.
«В настоящий момент совместно с национальными и международными федерациями была утверждена заявка cпортсменов-олимпийцев из России для участия в Олимпиаде. 169 спортсменов. К сожалению, ведущие спортсмены не вошли в заявку, – рассказал первый вице-президентОлимпийского комитета России Станислав Поздняков - При консультациях с международными федерациями и с нашей точки зрения в знак солидарности было выработано решение, что спортсмены не будут заменять места тех, кто не приглашен МОК»