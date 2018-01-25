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Глава Международного союза биатлонистов: "Недопуск русских спортсменов в Корею из-за того, что они выступали в Сочи - "гениальное" решение!"

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Андрес Бессеберг

ФОТО: imago sportfotodienst/imago/Eibner Europa

Президент IBU Андрес Бессеберг прокомментировал решение МОК не приглашать ряд лидирующих российских спортсменов в Пхенчхан-2018.

Сообщается, что все Международные спортивные федерации по зимним видам спорта написали коллективное письмо в МОК с требованием объяснить причины происходящего и предоставить доказательства.

«Я считаю, что это гениальное решение – не допускать спортсменов к Играм-2018 только из-за того, что они участвовали в Сочи-2014. Я бы хотел серьезно поднять этот вопрос.

Это очень и очень спорно, если нет никаких доказательств, что они были вовлечены хоть во что-то. Мы больше всего не хотим наказывать невиновных спортсменов. Мы должны их защищать.

Все это очень печально, если у МОК нет серьезных доказательств. Тот же Шипулин сдавал огромное количество допинг-тестов, и ни один из них не был положительным», – рассказал Бессеберг.

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