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Антон Шипулин: "Какой допинг? Я даже обычные витамины боюсь пить!"

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ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал решение МОК не допустить его до Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

«Пару дней назад после последних новостей я был шокирован. Появилась мысль все бросить и уехать домой.

Олимпийские игры были моей мечтой, и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, через пот и кровь. Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист; я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее.

Полдня я был убит горем, этой страшной новостью. Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается, и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца.

В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашенных» на Игры. Никакого ответа я пока не получил. 

Я принял решение в воскресенье бежать марафон «Марчалонга». Цель – получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше. 

Я вижу, какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборной России, чьи имена называются в качестве неприглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся», – написал в Instagram Шипулин.

 

Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры - была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее. Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашенных» на Игры. Никакого ответа я пока не получил. Я принял решение в воскресенье бежать марафон «Марчалонга». Цель - получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше. Я вижу какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!

A post shared by Anton Shipulin (@anton_shipulin) on

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