Антон Шипулин: "Какой допинг? Я даже обычные витамины боюсь пить!"

«Пару дней назад после последних новостей я был шокирован. Появилась мысль все бросить и уехать домой.

Олимпийские игры были моей мечтой, и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, через пот и кровь. Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист; я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее.

Полдня я был убит горем, этой страшной новостью. Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается, и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца.

В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашенных» на Игры. Никакого ответа я пока не получил.

Я принял решение в воскресенье бежать марафон «Марчалонга». Цель – получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше.