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Отстраненный российский фигурист Иван Букин: «Не могу согласиться с отсутствием моего имени в списке приглашенных на Игры-2018»

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Танцевальная пара Иван Букин - Александра Степанова

ФОТО: Smirnov Vladimir/TASS

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальным дуэте с Александрой Степановой, обратился с открытым письмом к членам Международного олимпийского комитета (МОК) и попросил пересмотреть вопрос его допуска до Пхенчхана-2018.

«Я занимаюсь фигурным катанием много лет. И никогда не был замешан ни в одном допинговом скандале. Ни одна моя допинг-проба не была положительной.

И я не понимаю, почему за несколько недель до Олимпийских игр, без объяснения каких-либо причин, меня отстраняют от участия в зимней Олимпиаде.

Игры в Корее должны были стать первыми в моей спортивной карьере. Мы с моей партнершей Александрой Степановой шли к этому многие годы.

Мы интенсивно работали и в этом сезоне по спортивному принципу отобрались в олимпийскую команду сборной нашей страны. На прошлой неделе мы стали третьими на чемпионате Европы в Москве.

Участие в Олимпийских играх всегда было моей заветной мечтой, и я не могу понять и согласиться с отсутствием моего имени в списке приглашенных на Игры в Пхенчхане.

Я надеюсь, что это решение будет пересмотрено, и мне представится возможность принять участие в Олимпийских зимних играх 2018 года».

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