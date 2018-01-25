Сливко завоевала медаль, Грете Гайм - в конце четвертого десятка

В числе прочих стартовали и спорстменки основного пелотона Кубка Мира - кореянка с российскими корнями Анна Фролина (11-е место), нещадно критикуемая россиянка Виктория Сливко и украинка Ольга Абраменко.

Победу одержала француженка Хло Шевалье, второй пришла итальянка Алексия Рунгальдье, а третье место с чистой стрельбой завоевала с почти минутным отстованием россиянка Виктория Сливко.