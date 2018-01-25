четверг, 25 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
«В моде элементы хаоса, прыщи, мятые куртки, борода, отсутствие носков... а люди хотят другого»

Александр Васильев

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Олимпийские новости

Сливко завоевала медаль, Грете Гайм - в конце четвертого десятка

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

На чемпионате Европы по биатлону женщины вслед за мужчинами пробежали индивидуальную гонку.

В числе прочих стартовали и спорстменки основного пелотона Кубка Мира - кореянка с российскими корнями Анна Фролина (11-е место), нещадно критикуемая россиянка Виктория Сливко и украинка Ольга Абраменко.

Победу одержала француженка Хло Шевалье, второй пришла итальянка Алексия Рунгальдье, а третье место с чистой стрельбой завоевала с почти минутным отстованием россиянка Виктория Сливко.

Лучшая из наших спортсменок Грете Гайм - 38-я, Мерил Бейльманн, собравшая на первой лежке три минуты штрафа, 45-я, Туули Томингас, с пятью промахами, 57-я, столькo же промахнувшаяся Регина Оя - 66-я. Кадри Лехтла, застрелившаяся на рубежах, пришла с отстованием 13 с половиной минут 84-й из 90 финишировавших.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ