Сливко завоевала медаль, Грете Гайм - в конце четвертого десятка

На чемпионате Европы по биатлону женщины вслед за мужчинами пробежали индивидуальную гонку.
В числе прочих стартовали и спорстменки основного пелотона Кубка Мира - кореянка с российскими корнями Анна Фролина (11-е место), нещадно критикуемая россиянка Виктория Сливко и украинка Ольга Абраменко.
Победу одержала француженка Хло Шевалье, второй пришла итальянка Алексия Рунгальдье, а третье место с чистой стрельбой завоевала с почти минутным отстованием россиянка Виктория Сливко.
Лучшая из наших спортсменок Грете Гайм - 38-я, Мерил Бейльманн, собравшая на первой лежке три минуты штрафа, 45-я, Туули Томингас, с пятью промахами, 57-я, столькo же промахнувшаяся Регина Оя - 66-я. Кадри Лехтла, застрелившаяся на рубежах, пришла с отстованием 13 с половиной минут 84-й из 90 финишировавших.