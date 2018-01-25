четверг, 25 января 2018 г.
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Олимпийские новости

Норвежцы поедут на Олимпиаду без Нортуга

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ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Легенде лыж стали фатальными тавмы, заболевания и пропуски важнейших стартов

Тренеры сборной Норвегии по лыжным гонкам назвали окончательный состав на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Мужчины:

Никлас Дюрхауг

Дидрик Тонсет

Финн Хоген Крог

Ханс Кристер Холунн

Йоханнес Клэбо

Симен Хегстад Крюгер

Мартин Йонсруд Сундбю

Эмиль Иверсен

Пол Гульберг

Сондре Тюрволл Фоссли

Эйрик Брансдал

Женщины:

Марит Бьорген

Хайди Венг

Майкен Касперсен Фалла

Ингвильд Флюгстад Остберг

Рагнхиль Хага

Астрид Якобсен

Катрин Харшем

Мари Эйде

Кари Ойре Шлинн

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