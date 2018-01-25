Норвежцы поедут на Олимпиаду без Нортуга
24 января 2018 г., 20:00
Легенде лыж стали фатальными тавмы, заболевания и пропуски важнейших стартов
Тренеры сборной Норвегии по лыжным гонкам назвали окончательный состав на Олимпийские игры в Пхенчхане.
Мужчины:
Никлас Дюрхауг
Дидрик Тонсет
Финн Хоген Крог
Ханс Кристер Холунн
Йоханнес Клэбо
Симен Хегстад Крюгер
Мартин Йонсруд Сундбю
Эмиль Иверсен
Пол Гульберг
Сондре Тюрволл Фоссли
Эйрик Брансдал
Женщины:
Марит Бьорген
Хайди Венг
Майкен Касперсен Фалла
Ингвильд Флюгстад Остберг
Рагнхиль Хага
Астрид Якобсен
Катрин Харшем
Мари Эйде
Кари Ойре Шлинн