Главы всемирных федераций лыж и биатлона требуют МОК разъяснить почему отстранили российских спорстменов

Бессеберг и Каспер написали письма Баху, в которых попросили объяснить, почему российские лыжники и биатлонисты массово отстранены от выступления на Олимпиаде.

Сообщается, что главы федераций обеспокоены тем, что лидеры сборных не были допущены до Игры без каких-либо весомых причин. Бессеберг и Каспер опасаются, что данное решение МОК может негативно отразиться на рейтингах биатлона и лыжных видов и в целом повлечет негативные последствия для развития этих видов спорта.