Главы всемирных федераций лыж и биатлона требуют МОК разъяснить почему отстранили российских спорстменов

Главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер обратились к президенту МОК Томасу Баху с просьбой разъяснить причины недопуска до Пхенчхана-2018 лидеров сборной России
Бессеберг и Каспер написали письма Баху, в которых попросили объяснить, почему российские лыжники и биатлонисты массово отстранены от выступления на Олимпиаде.
Сообщается, что главы федераций обеспокоены тем, что лидеры сборных не были допущены до Игры без каких-либо весомых причин. Бессеберг и Каспер опасаются, что данное решение МОК может негативно отразиться на рейтингах биатлона и лыжных видов и в целом повлечет негативные последствия для развития этих видов спорта.
Из заявки в 11 биатлонистов на Играх смогут выступить только три спортсмена, а из 45 заявок лыжников одобрены лишь 20. Hе получили приглашения от МОК олимпийский чемпион Антон Шипулин и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.