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Главы всемирных федераций лыж и биатлона требуют МОК разъяснить почему отстранили российских спорстменов

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Из этой эстафетной четверки (слева направо) Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин - в Корею поедет только Бабиков

ФОТО: CHRISTOF STACHE/AFP

Главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер обратились к президенту МОК Томасу Баху с просьбой разъяснить причины недопуска до Пхенчхана-2018 лидеров сборной России

Бессеберг и Каспер написали письма Баху, в которых попросили объяснить, почему российские лыжники и биатлонисты массово отстранены от выступления на Олимпиаде.

Сообщается, что главы федераций обеспокоены тем, что лидеры сборных не были допущены до Игры без каких-либо весомых причин. Бессеберг и Каспер опасаются, что данное решение МОК может негативно отразиться на рейтингах биатлона и лыжных видов и в целом повлечет негативные последствия для развития этих видов спорта.

Из заявки в 11 биатлонистов на Играх смогут выступить только три спортсмена, а из 45 заявок лыжников одобрены лишь 20. Hе получили приглашения от МОК олимпийский чемпион Антон Шипулин и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.

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