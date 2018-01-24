Томас Бах: «Только чистые россияне попадут на Олимпиаду»

«Перед Играми было проведено масштабное тестирование всех спортсменов с целью удостовериться, что на Игры поедут только чистые спортсмены.

Независимая комиссия составила список приглашенных спортсменов. Он содержит только чистых российских спортсменов. Если этот спортсмен отсутствует в списке, это значит, что у комиссии были серьезные основания для такого решения.

Вы можете быть уверены, что комиссия не действовала в роли судьи или арбитра. Они тщательно проверяли каждое дело. В итоге Россия может быть уверена, что только чистые спортсмены попадут на Игры и неприятных сюрпризов (после соревнований) не будет. России следует ценить такую возможность», – сказал Бах.

«Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. Оно не унижает Россию и российских спортсменов. Россияне имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое поколение чистых российских спортсменов. Это решение призвано очистить российский спорт.