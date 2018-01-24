Чемпионат Европы по биатлону: Бьорндален, Гараничев, Логинов не стартовали

Некоторые сборные прислали в Италию свои сильнейшие составы, несмотря на статус ЧЕ, как турнир второго-третьего эшелона спортсменов. В частности на ЧЕ должны были стартовать в индивидуальной гонке россияне Евгений Гараничев и Александр Логинов, однако из-за их стартов на этапе КМ в Антресельве тренерский штаб решил поберечь спортсменов, как не выступил и Уле-Эйнар Бьорндален.

Лучший из россиян Юрий Шопин с нолем промахов показал девятое время отстав на две минуты от победителя, австрийца Феликса Ляйтнера. Участник Кубка Мира Алексей Волков занял 27-е место.

Отставания от лидеров на индивидуалке были очень крупными: гонщики двадцатых мест проиграли австрийцу около трех минут, а ниже тридцатого места - свыше четырех, далее уже чем ниже десятка, тем сильнее отставание увеличивалось.

Замкнул финишный протокол венгр Жолт Резничек, намазавший 10 промахов, за которые получил десять минут штрафного времени, а общий его минус - 27 минут и 17 секунд.