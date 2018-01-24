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МОК разгромил и конькобежную сборную России

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Екатеринa Шиховa

ФОТО: JENS MEYER/AP

Только 11 спортсменов будут допущены на игры в Корею.

Конькобежцев ни у мужчин ни у женщин не наберется на эстафету - только четыре скорохода, без лидера женской сборной Екатерины Шиховой, отправятся на Игры. Среди четверки атлетов только один мужчина - призер чемпионата России Сергей Трофимов.

У шорт-трекистов представительство будет почти вдвое солиднее - 7 спортсменов: три мужчины и четыре женщины. Женская сборная России по шорт-трэку подтвердила свое участие в эстафете на Олимпийских играх.

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