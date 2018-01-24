МОК разгромил и конькобежную сборную России

Конькобежцев ни у мужчин ни у женщин не наберется на эстафету - только четыре скорохода, без лидера женской сборной Екатерины Шиховой, отправятся на Игры. Среди четверки атлетов только один мужчина - призер чемпионата России Сергей Трофимов.