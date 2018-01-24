МОК разгромил и конькобежную сборную России
24 января 2018 г., 16:30
Только 11 спортсменов будут допущены на игры в Корею.
Конькобежцев ни у мужчин ни у женщин не наберется на эстафету - только четыре скорохода, без лидера женской сборной Екатерины Шиховой, отправятся на Игры. Среди четверки атлетов только один мужчина - призер чемпионата России Сергей Трофимов.
У шорт-трекистов представительство будет почти вдвое солиднее - 7 спортсменов: три мужчины и четыре женщины. Женская сборная России по шорт-трэку подтвердила свое участие в эстафете на Олимпийских играх.