Бронзовый призер Сочи Алена Заварзина: "Запомнят не тех, кто отказался ехать, а тех, кто поедет и надерет всем задницу"
23 января 2018 г., 21:45
Бронзовая медалистка Олимпиады-2014 в Сочи сноубордистка Алена Заварзина заявила в своем Инстаграме, что не желает отказываться от поездки на Олимпиаду в Корею.
"Cпорт – это работа. И Минспорт меня до смерти кормить не будет.
А все эти истерики по поводу унижения – это, конечно, кинематографично, но все забудут эти большие жесты через пару дней. Мол, я не поехал.
А запомнят только тех, кто поедет и надерет им задницу , с флагом, без флага. Да хоть лысым и голым. У меня на лице написано, откуда я. И мне не стыдно", – написала в Инстаграме Заварзина.