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Бронзовый призер Сочи Алена Заварзина: "Запомнят не тех, кто отказался ехать, а тех, кто поедет и надерет всем задницу"

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Алена Заварзина

ФОТО: Urban Meglic/Sportida/SIPA/Urban Meglic/Sportida/SIPA

Бронзовая медалистка Олимпиады-2014 в Сочи сноубордистка Алена Заварзина заявила в своем Инстаграме, что не желает отказываться от поездки на Олимпиаду в Корею.

"Cпорт – это работа. И Минспорт меня до смерти кормить не будет.

А все эти истерики по поводу унижения – это, конечно, кинематографично, но все забудут эти большие жесты через пару дней. Мол, я не поехал.

А запомнят только тех, кто поедет и надерет им задницу , с флагом, без флага. Да хоть лысым и голым. У меня на лице написано, откуда я. И мне не стыдно", – написала в Инстаграме Заварзина.

 

It’s not over until you cross that line. #focus Great shot by Miha @mihamatavz

A post shared by Alena Zavarzina (@superzina) on

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