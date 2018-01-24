Маркус Крамер: «Последний год заставил меня думать, что МОК хочет наказать российскую команду»

Сергей не сдавал положительных проб. Его проверят много-много раз в связи на соревнованиях и тренировках. В Тоблахе он сдал три пробы в течение 24 часов! Что еще он может сделать, чтобы показать, что он чист? Что еще? Сейчас принято решение, что он не выступит на Олимпиаде. Но почему? МОК пока что не дал нам каких-либо обоснований. Не знаю, чем думали люди, принимавшие это решение. Мне кажется, они просто сидят в своих офисах. Они не общаются со спортсменами и не знают, как много те тренируются. Последний год заставил меня думать, что они хотят наказать российскую команду. Они делают для этого все возможное. Я говорил с Еленой Вяльбе. У нее нет никакой информации помимо той, что Сергей не вошел в список приглашенных на ОИ-2018 спортсменов. Она не знает, почему. Могу только сказать: То, что сделал МОК, – скандал. И они делают это всего за несколько дней до начала Игр. Они не могут дисквалифицировать спортсменов без каких-либо доказательств», – сказал Крамер.