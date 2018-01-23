Комиссия МОК разъяснила причины недопуска россиян на Олимпиаду

«Формируя этот список, наша группа по рассмотрению, которую я возглавляю, хотела, чтобы только чистые российские спортсмены могли быть приглашенными на зимние Олимпийские игры.

Тщательно изучая все возможные обстоятельства, мы хотели иметь абсолютную уверенность, что ни про кого из тех, кто будет приглашен, нет ни малейших сомнений или подозрений.

Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила – не должно автоматически ставить под сомнение их целостность.