вторник, 23 января 2018 г.
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Российские биатлонисты в полном составе могут бойкотировать Олимпиаду

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Российские биатлонисты Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков и Алексей Волков.

ФОТО: Alexey Filippov/Sputnik

Российские биатлонисты готовы отказаться от участия в Олимпийских играх-2018, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).

Предполагается, что спортсмены могут отказаться выступить на Играх, если переговоры СБР с Международным олимпийским комитетом  (МОК) по поводу тех атлетов, которые не были допущены, не приведут ни к какому результату.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что МОК допустил только троих из 11 спортсменов из заявки команды на Пхенчхан-2018.

Bозможность выступить на Играх-2018 есть у Антона Бабикова, Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой.

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