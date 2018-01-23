Черный день российского спорта

Спортсмен (вид спорта) - причина недопуска на ОИ

Антон БЕЛОВ (хоккей) - дисквалификация за допинг в 2012 году

Сергей ПЛОТНИКОВ (хоккей) - нарушение антидопинговых правил в 2017 году

Валерий НИЧУШКИН (хоккей) - участник ОИ в Сочи

Михаил НАУМЕНКОВ (хоккей) - возможный фигурант базы РУСАДА 2012-2015 годов

Антон ШИПУЛИН (биатлон) -возможный фигурант базы РУСАДА 2012-2015 годов

Алексей ВОЛКОВ (биатлон) - участник ОИ в Сочи

Евгений ГАРАНИЧЕВ (биатлон) - участник ОИ в Сочи

Александр ЛОГИНОВ (биатлон) - дисквалификация за ЭПО в 2013-2015 годах

Ирина СТАРЫХ (биатлон) - дисквалификация за употребление допинга в 2013-15 годах

Сергей УСТЮГОВ (лыжи) - возможный фигурант базы РУСАДА 2012-2015 годов, участник ОИ в Сочи

Денис ЮСКОВ (коньки) - дисквалификация в 2007 году за употребление марихуаны

Павел КУЛИЖНИКОВ (коньки) - дисквалификация за употребление запрещенных препаратов в 2012 году, подозрения в употреблении мельдония в 2016 году

Руслан ЗАХАРОВ (коньки) - участник ОИ в Сочи

Виктор АН (шорт-трек) - возможный фигурант базы РУСАДА 2012-2015 годов, участник ОИ в Сочи

Владимир ГРИГОРЬЕВ (шорт-трек) - участник ОИ в Сочи

Татьяна БОРОДУЛИНА (шорт-трек) - пропуск трех подряд внесоревновательных допинг-контролей

Евгения ЗАХАРОВА (шорт-трек) - участница ОИ в Сочи

Денис АЙРАПЕТЯН (шорт-трек) - причины МОК не комментирует

Ксения СТОЛБОВА (фигурное катание, в паре с Федором Климовым) - участница ОИ в Сочи

Иван БУКИН - (фигурное катание, в дуэте с Александрой Степановой) - причины МОК не комментирует

Виктория ДЕМЧЕНКО (сани) - возможный фигурант базы РУСАДА 2012-2015 годов

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ (прыжки с трамплина) - дисквалификация за допинг в 2001 году

Роман КОШЕЛЕВ (бобслей) - причины МОК не комментирует

Юлия ШОКУШЕВА (бобслей) - причины МОК не комментирует

Не подтверждено неприглашение официально но и не опровергнуто: Екатерина Шихова, Юлия Скокова, Анна Юракова, Елизавета Казелина, Виктория Филюшкина и Дарья Качанова (все конькобежный спорт), Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Матвей Елиссев и Максим Цветков (все - биатлон).

Кроме того комиссия Освальда отстранила от ОИ следующих атлетов, которые успели подать апелляции:

Лыжи: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгений Белов, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Юлия Иванова, Никита Крюков

Скелетон: Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова

Бобслей: Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Максим Белугин

Конькобежный спорт: Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов

Сани: Татьяна Иванова