Черный день российского спорта

Полный известный список атлетов, неполучивших приглашение от МОК на Олимпиаду.
Спортсмен (вид спорта) - причина недопуска на ОИ
Антон БЕЛОВ (хоккей) - дисквалификация за допинг в 2012 году
Сергей ПЛОТНИКОВ (хоккей) - нарушение антидопинговых правил в 2017 году
Валерий НИЧУШКИН (хоккей) - участник ОИ в Сочи
Михаил НАУМЕНКОВ (хоккей) - возможный фигурант базы РУСАДА 2012-2015 годов
Антон ШИПУЛИН (биатлон) -возможный фигурант базы РУСАДА 2012-2015 годов
Алексей ВОЛКОВ (биатлон) - участник ОИ в Сочи
Евгений ГАРАНИЧЕВ (биатлон) - участник ОИ в Сочи
Александр ЛОГИНОВ (биатлон) - дисквалификация за ЭПО в 2013-2015 годах
Ирина СТАРЫХ (биатлон) - дисквалификация за употребление допинга в 2013-15 годах
Сергей УСТЮГОВ (лыжи) - возможный фигурант базы РУСАДА 2012-2015 годов, участник ОИ в Сочи
Денис ЮСКОВ (коньки) - дисквалификация в 2007 году за употребление марихуаны
Павел КУЛИЖНИКОВ (коньки) - дисквалификация за употребление запрещенных препаратов в 2012 году, подозрения в употреблении мельдония в 2016 году
Руслан ЗАХАРОВ (коньки) - участник ОИ в Сочи
Виктор АН (шорт-трек) - возможный фигурант базы РУСАДА 2012-2015 годов, участник ОИ в Сочи
Владимир ГРИГОРЬЕВ (шорт-трек) - участник ОИ в Сочи
Татьяна БОРОДУЛИНА (шорт-трек) - пропуск трех подряд внесоревновательных допинг-контролей
Евгения ЗАХАРОВА (шорт-трек) - участница ОИ в Сочи
Денис АЙРАПЕТЯН (шорт-трек) - причины МОК не комментирует
Ксения СТОЛБОВА (фигурное катание, в паре с Федором Климовым) - участница ОИ в Сочи
Иван БУКИН - (фигурное катание, в дуэте с Александрой Степановой) - причины МОК не комментирует
Виктория ДЕМЧЕНКО (сани) - возможный фигурант базы РУСАДА 2012-2015 годов
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ (прыжки с трамплина) - дисквалификация за допинг в 2001 году
Роман КОШЕЛЕВ (бобслей) - причины МОК не комментирует
Юлия ШОКУШЕВА (бобслей) - причины МОК не комментирует
Не подтверждено неприглашение официально но и не опровергнуто: Екатерина Шихова, Юлия Скокова, Анна Юракова, Елизавета Казелина, Виктория Филюшкина и Дарья Качанова (все конькобежный спорт), Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Матвей Елиссев и Максим Цветков (все - биатлон).
Кроме того комиссия Освальда отстранила от ОИ следующих атлетов, которые успели подать апелляции:
Лыжи: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгений Белов, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Юлия Иванова, Никита Крюков
Скелетон: Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова
Бобслей: Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Максим Белугин
Конькобежный спорт: Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов
Сани: Татьяна Иванова
Хоккей: Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Анна Шибанова, Галина Скиба, Анна Щукина