Без лидеров, без эстафеты, без надежд на медали

Союз биатлонистов России подавал в МОК заявку из 11 спортсменов, которым рассчитывал получить приглашения на Олимпиаду. На сегодняшний день, как заявил председатель СБР Александр Кравцов, удовлетворены только три ходатайства: одно - в мужском биатлоне и два - в женском.

Из женщин на Олимпийские игры точно поедут Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.

Кайшева в этом году одержала пять побед на этапах Кубка IBU , а на основном Кубке Мира лучший результаты в личной гонке были слабыми - 75-е и 89-е места. Татьяна Акимова в этом году показывала результаты, в основном с 15 по 30-е места, единственный раз заехав на седьмое место в пасьюте в Хохфилцене.

Мужчины, по состоянию на данный момент, будут представлены только Антоном Бабиковым, чей лучший результат в сезоне - восьмое место в спринте в Антерсельве. Также Антон участвовал в единственной бронзовой эстафете сезона.

Как раз на эстафету у россиян, пока, состава не набирается, ни на мужскую, ни на женскую, ни даже на смешанную, где бегут от каждой страны по двое мужчин и женщин.



«Сегодня нужно говорить не о Шипулине, а конкретно обо всей российской сборной по биатлону. Делаю официальное заявление СБР. В связи со сложившейся ситуацией Союз биатлонистов России считает своим правом сохранить первоначальную заявку на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в городе Пхенчхане.

Мы не согласны с позицией МОК, который избрал для себя правило без четко определенных критериев и по своему разумению определять, кого он пригласит на предстоящую Олимпиаду. Все 11 российских биатлонистов, ранее заявленных в МОК, ни разу за всю спортивную карьеру не нарушали антидопинговых правил. В то же время они прошли достаточное количество допинг-тестов, которые подтверждают их чистоту в мировом спорте.

Да зачем мы будем говорить о Шипулине? Он часть команды. Из всей команды всего три человека допущены. Сейчас оформим письмо в IBU с просьбой разъяснить нам ситуацию, которая сложилась в мировом биатлоне», – рассказал Кравцов.



Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что организация никак не может повлиять на вопрос допуска российских спортсменов к Пхенчхану-2018.

«IBU не в силах повлиять на этот вопрос, он должен решаться Союзом биатлонистов России и ОКР. Сейчас ситуация отличается от той, что была перед Играми в Рио, когда решение о приглашении принимали международные федерации. Сейчас этот вопрос находится в ведении комиссий МОК, мы не можем вмешиваться в этот процесс.