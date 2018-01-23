вторник, 23 января 2018 г.
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Олимпийские новости

Виктора Ана все-таки не отстранили от Олимпиады?

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ФОТО: David J. Phillip/AP

Несмотря на опубликованную ранее информацию об отстранении олимпийского чемпиона Сочи по шорт-треку россиянина Виктора Ана, официальные лица данную информацию не подтверждают.

Глава технического комитета по конькобежному спорту ISU Александр Кибалко прокомментировал информацию об отстранении шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана от Игр-2018 в Пхенчхане.

«Международная федерация конькобежного спорта точно не имеет никакой информации о допуске или недопуске Ана к Олимпийским играм.

Нужно дождаться официального объявления от Олимпийского комитета России (ОКР), только они владеют информацией. Может, это просто слухи. Неизвестно, кто их распустил и взбудоражил всю страну», — сказал Кибалко.

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов заявил о том, что ему ничего не известно про отстранение шорт-трекиста Виктора Ана от Игр-2018 в Пхенчхане.

По информации «Спорт-Экспресса», шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан оказался в списке 111 российских спортсменов, не допущенных к Пхенчхану-2018 решением МОК.

«Мне ничего не известно, я не видел никаких списков, я не знаю, откуда «Спорт-Экспресс» взял эту информацию.

Мы изучали доклад Макларена, мы не нашли там упоминание Виктора Ана», – сказал Кравцов.

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