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  • Еще два российских конькобежца отсранены от Олимпиады, Ан подать апелляцию не успеет.

Еще два российских конькобежца отсранены от Олимпиады, Ан подать апелляцию не успеет.

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Денис Айрапетян

ФОТО: Vladimir Pesnya/Sputnik

Российские шорт-трекисты Денис Айрапетян и Владимир Григорьев отстранены от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

Владимир Григорьев в Сочи-2014 выиграл золото в эстафете и серебро на дистанции 1000 м, он также как и Денис Айрапетян упоминается в докладе Ричарда Макларена.

Также стало известно, что Виктор Ан не успеет подать апелляцию на свое отстранение от Олимпиады: "CAS на этой неделе будет рассматривать дела наших олимпийцев, и Ан уже не успеет попасть в это разбирательство, следовательно, он пропустит Олимпиаду», — заявил спортивный юрист, представляющий интересы российских спортсменов, Михаил Прокопец.

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