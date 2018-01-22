Еще два российских конькобежца отсранены от Олимпиады, Ан подать апелляцию не успеет.

Владимир Григорьев в Сочи-2014 выиграл золото в эстафете и серебро на дистанции 1000 м, он также как и Денис Айрапетян упоминается в докладе Ричарда Макларена.

Также стало известно, что Виктор Ан не успеет подать апелляцию на свое отстранение от Олимпиады: "CAS на этой неделе будет рассматривать дела наших олимпийцев, и Ан уже не успеет попасть в это разбирательство, следовательно, он пропустит Олимпиаду», — заявил спортивный юрист, представляющий интересы российских спортсменов, Михаил Прокопец.