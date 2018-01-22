Виктора Ана отстранили от Олимпиады в Пхенчхане

По информации издания, причиной отстранения послужило упоминание Ана в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Сообщается, что МОК также отклонил заявки на выступление в Пхенчхане нескольких других российских шорт-трекистов.

Ан 6 декабря заявил о намерении принять участие в Играх 2018 года под олимпийским флагом. Спортсмен указал, что четыре сезона подготовки не должны пройти зря.

Исполком МОК в декабре 2017-го отстранил сборную России от ОИ 2018 года. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям и не упомянутые в докладе Макларена.