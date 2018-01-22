Вместо эстонского лыжника на Олимпиаду поедет лыжник-тхэквондист из Тонга

Эстония могла рассчитывать на пять мест в соревнованиях по лыжному бегу в Пхенчане: две квоты у мужчин, две у женщин и одна так называемая "бесполая квота", которыю можно было передать либо мужской либо женской команде. Однако именно эту квоту у Эстонии отобрала - ее получит спортсмен из Тонга Пита Тауфатофоа. Тауфатофоа выполнил на прошедшей неделе олимпийский норматив на соревнованиях в Исландии и примет участие в своей второй Олимпиаде. Впервые он учавствовал в летней Олимпиаде в Рио. Там представитель Океании соревновался в тхэквандо.

По регламенту МОК на старт олимпийских лыжных гонок будут допущены 310 спортсменов и у нашей страны еще есть возможность послать трех лыжников мужчин. Дело в том, что не все страны полностью выбирают квоты участия и остается достаточное количество мест, которые МОК предлагает другим странам и спортсменам. Эстония имеет в резервном списке МОК три места - первое, девятое и 56-е. Поэтому можно утверждать, что, скорее всего, три участника от Эстонии будут соревноваться в лыжных гонках.