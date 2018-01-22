Решения по апелляциям российских спортсменов будут вынесены не раньше 30 января

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб рассказал о том, как будут проходить слушания по дисквалифицированным МОК российским спортсменам.
«39 апелляций будут заслушаны на этой неделе, в слушаниях примут участие все заинтересованные стороны. Спортсмены будут присутствовать на заседаниях, но мы не знаем, все ли из них смогут появиться. Они будут заслушаны один за другим на протяжении всей недели.
Я не могу сказать вам больше о графике слушаний, поскольку он еще обсуждается с адвокатами и арбитрами, но я могу подтвердить, что они продлятся до субботы, в крайнем случае – до вечера субботы. Решения не будут объявлены до окончания слушаний и, возможно, не раньше 30 или 31 января.
Это будет или публичное объявление, или пресс-релиз – все будет зависеть от дня оглашения решения, поскольку мы уже начнем работать в Пхенчхане, где мы откроем специальный отдел для Олимпийских игр. Возможно, я уже буду в Южной Корее, когда решение будет принято, но вы, конечно, будете своевременно проинформированы», – сказал Риб.