Решения по апелляциям российских спортсменов будут вынесены не раньше 30 января

«39 апелляций будут заслушаны на этой неделе, в слушаниях примут участие все заинтересованные стороны. Спортсмены будут присутствовать на заседаниях, но мы не знаем, все ли из них смогут появиться. Они будут заслушаны один за другим на протяжении всей недели.

Я не могу сказать вам больше о графике слушаний, поскольку он еще обсуждается с адвокатами и арбитрами, но я могу подтвердить, что они продлятся до субботы, в крайнем случае – до вечера субботы. Решения не будут объявлены до окончания слушаний и, возможно, не раньше 30 или 31 января.