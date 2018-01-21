Фуркад победил без проблем, Йоханесс Бо остался без 13-го подиума подряд

Пелотон ровной группой прошел круг до первой стрельбы - возглавлял гонщиков Мартен Фуркад, замыкал тридцатку его брат, Симон. А вот после лежки группа гонщеиков распалась - Йоханнес Бо сразу замазал два выстрела и ушел на второй круг 23-м. Возглавили забег чисто отстрелявший французы Дестье и Фуркад, а вслед за ними и Антон Шипулин с немцем Арндом Пфайфером. Пфайфер практически сразу отстал, а Фуркад и Шипулин опередели не самого скоростного Симона Дестье.

Фуркад пытался оторваться от группы, которая к шестому километру составила семь гонщиков и столько же секунд временной разницы, работая в подъемах, но цепко вцепившийся Шипулин висел на спине у француза, не давая тому оторваться от первой тройки более чем на полторы секунды.

Со второй стрельбы Шипулин и Фуркад ушли также вместе, правда, спортсмены с первых двух мест переместились на третье-четвертое - причиной тому промахи на рубежах - Мартен и Антон синхронно промахнулись и вперед вышли Пайффер и Эгил Свендсен, оказавшиеся в 18-19 секундах от россиянина с французом. Йоханнесу Бо лежка совершенно не удалась - норвежец стабильно допустил по два промаха и даже быстрый бег не смог Бо приблизиться хотя бы к брату Тарье, шедшему после второго рубежа на грани первой десятки.

После третьей стрельбы Фуркад, оторвавшийся от Шипулина на 10 секунд и на столько же отстававший от лидирующей группы Свендсен-Пайффер, вернул себе лидерство. Норвежец уехал на два круга, Пайффер, застрелившись, на три. Антон Шипулин также заехал на 150 метров и вернулся на трассу с полуминутным отставанием от Фуркада, в составе плотной группы из шести гонщиков.

К середине предпоследнего круга Бьонтегор и Тарьей Бо убежали от остальных гонщиков и начали преследовать Фуркада, правда слишком они увлеклись разборками между собой и как было после ухода со стрельбища 23 секунды разнцы, практически столько же и осталось. Антон Шипулин же застрял на трассе и работал в группе со словенцем Якубом Факом и норвежцем Свендсеном в 50 секундах от лидера и в 15 секундах от пятого места.

Последнюю стойку чисто не отстрелял никто из десятки: Фуркад, Бо-старший, Бьонтегор, Шипулин, Свендсен, Фак допустили по промаху, итальянец Виндиш, шедший пятым промазал дважды. Даже Йоханнес Бо допустил один срыв, но скорость норвежца позволила ему уйти на последний круг седьмым, сразу перед Антоном Шипулиным.

На заключительном отрезке дистанции, когда Фуркада уже никто догнать не мог - полминуты на полутора километрах не отыгрываются, Бо-младший, атаковал немцев Йоханнеса Кюля и Бенедикта Долля, которые не знали - догнать ли им идущих впереди норвежцев Бо-старшего и Бьонтегора или спасаться от накатывающего Бо-младшего.

На финише, кстати Фуркад чуть не лишился победы - от нечего делать Мартен настолько расслабленно катил и разглядывал красоты горных пейзажей, что Бо-старший и Бьонтегор сьели по 25 секунд отставания, финишировав только лишь в паре секунд от Фуркада. Немецкая пара заняла четвертое и пятое место, а на шестое место прорвался Бо-младший.

Антон Шипулин к последним метрам подустал и пропустил итальянца Виндиша, норвежца Свендсена и почти француза Дестье, финишировав девятым.