Головокружительный масс-старт принес победу Дарье Домрачевой

Дикие условия, в которых соревновались 30 лучших биатлонисток сезона, наложил свой отпечаток на характер гонки - снегопад мешал стрелять, те, кто не успели перемазать лыжи, ногами начали уступать практически сразу.

Особо пострадали француженки: Бескон и Брезье собрали с двух первых стрельбищ 12 промахов на двоих, да и лыжи откровенно не катили.

К середине дистанции от группы преследователей, куда входила и россиянка Екатерина Юрлова, оторвались итальянка Доротея Вирер и финка Кайса Мякяряйнен - весь третий круг третий и первый номер мирового тотала сезона боролись между собой за промежуточный финиш и такая работа дорого обошлась финке - где-то, видимо, увлекшись борьбой, не смогла подготовить дыхание для стрельбы и два промаха отбросили Кайсу в компанию к Юрловой в конец десятки - Юрлова шедшая четвертой не справилась всего лишь с одним выстрелом на третьей стрельбе и побежала мотать 150 метров штрафа.

Вирер с третьего рубежа убежала в гордом, 23-секундном одиночестве, которое ходом пыталась у нее отыграть Анастасия Кузьмина, прорвавшаяся с низов гонки.

На последнем рубеже погода оставила спортсменок в покое и сразу же пошли сюрпризы, полностью перетасовав колоду первой десятки: сорвала стрельбу Вирер, допустив два промаха, немки Дальмайер, Хинц и Пройсс с норвежкой Ульсбю прокатили по 150 метров штрафа, застрелилась Тириль Экхофф! Шедшая на шестом месте Валя Семеренко и Екатерина Юрлова также положили по промаху.

В итоге со стрельбы ушли первыми чисто отстрелявшие Кузьмина и Дарья Домрачева в трех секундах друг от друга. Вирер после кругов отставала на 13 секунд.

На последнем круге Домрачева начала отрываться от словачки: на ногах Насти висели гири трех штрафных кругов и погоня за Вирер - более свежая Домрачева улучила момент и привезла на одной из засечек уже 15 секунд Кузьминой. Но, что творила Мякяряйнен - с четырьмя кругами она с конца десятки на последнем круге прорвалась сначала на третье место, обогнав вставшую Вирер и норвежку Ульсбю, а затем почти догнала уставшую Кузьмину. К счастью для словачки, вовремя закончилась трасса.

Доротея Вирер к концу гонки переехала на седьмое место, Екатерина Юрлова замкнула топ-10. В десятке также поместились и четыре немецкие биатлонистки.