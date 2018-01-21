воскресенье, 21 января 2018 г.
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  • Алиев, Медведева и Загитова вошли в состав сборной России на Пхенчхан-2018

Алиев, Медведева и Загитова вошли в состав сборной России на Пхенчхан-2018

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ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Определен состав сборной России по фигурному катанию на Пхенчхан-2018.

Команда была сформирована по итогам чемпионата Европы в Москве.

Состав сборной России

Мужчины

Дмитрий Алиев

Михаил Коляда

Женщины

Алина Загитова

Евгения Медведева

Мария Сотскова

Пары

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Ксения Столбова и Федор Климов

Наталья Забияко и Александр Энберт

Танцы на льду

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

Александра Степанова и Иван Букин

Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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