Алиев, Медведева и Загитова вошли в состав сборной России на Пхенчхан-2018
21 января 2018 г., 13:12
Определен состав сборной России по фигурному катанию на Пхенчхан-2018.
Команда была сформирована по итогам чемпионата Европы в Москве.
Состав сборной России
Мужчины
Дмитрий Алиев
Михаил Коляда
Женщины
Алина Загитова
Евгения Медведева
Мария Сотскова
Пары
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Ксения Столбова и Федор Климов
Наталья Забияко и Александр Энберт
Танцы на льду
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
Александра Степанова и Иван Букин
Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.