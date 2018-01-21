Загитова - вне конкуренции. Медведева потерпела второе поражение в карьере

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу на чемпионате Европы в Москве. Второй стала ее соотечественница Евгения Медведева.
Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
Для двукратной чемпионки мира это второе поражение во взрослой карьере. Последний раз она становилась второй на московском этапе Гран-при в ноябре 2015 года. Тогда она проиграла своей соотечественнице Елена Радионовой.
Сегодня чемпионкой Европы стала также представительница России – Алина Загитова, которая в этом сезоне не проиграла ни одного старта.
Чемпионат Европы
Москва, Россия
Женщины
Итоговое положение
1. Алина Загитова (Россия) – 238,24
2. Евгения Медведева (Россия) – 232,86
3. Каролина Костнер (Италия) – 204,25
4. Мария Сотскова (Россия) – 200,81
5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 176,91
6. Николь Райичова (Словакия) – 171,90
7. Алексия Паганини (Швейцария) – 161,62
8. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 159,70
9. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 159,48
10. Николь Шотт (Германия) – 157,84
Произвольная программа
1. Алина Загитова (Россия) – 157,97
2. Евгения Медведева (Россия) – 154,29
3. Мария Сотскова (Россия) – 132,11
4. Каролина Костнер (Италия) – 125,95
5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 121,78
6. Николь Райичова (Словакия) – 110,89
7. Николь Шотт (Германия) – 109,47
8. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 106,80
9. Алексия Паганини (Швейцария) – 106,67
10. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 105,56