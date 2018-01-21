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Загитова - вне конкуренции. Медведева потерпела второе поражение в карьере

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Призеры чемпионата Европы в женском одиночном катании. Слева направо: Евгения Медведева, Алина Загитова, Каролина Костнер

ФОТО: GRIGORY DUKOR/REUTERS

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу на чемпионате Европы в Москве. Второй стала ее соотечественница Евгения Медведева.

Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.

Для двукратной чемпионки мира это второе поражение во взрослой карьере. Последний раз она становилась второй на московском этапе Гран-при в ноябре 2015 года. Тогда она проиграла своей соотечественнице Елена Радионовой.

Сегодня чемпионкой Европы стала также представительница России – Алина Загитова, которая в этом сезоне не проиграла ни одного старта.

Чемпионат Европы

Москва, Россия

Женщины

Итоговое положение

1. Алина Загитова (Россия) – 238,24

2. Евгения Медведева (Россия) – 232,86

3. Каролина Костнер (Италия) – 204,25

4. Мария Сотскова (Россия) – 200,81

5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 176,91

6. Николь Райичова (Словакия) – 171,90

7. Алексия Паганини (Швейцария) – 161,62

8. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 159,70

9. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 159,48

10. Николь Шотт (Германия) – 157,84

Произвольная программа

1. Алина Загитова (Россия) – 157,97

2. Евгения Медведева (Россия) – 154,29

3. Мария Сотскова (Россия) – 132,11

4. Каролина Костнер (Италия) – 125,95

5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 121,78

6. Николь Райичова (Словакия) – 110,89

7. Николь Шотт (Германия) – 109,47

8. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 106,80

9. Алексия Паганини (Швейцария) – 106,67

10. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 105,56

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