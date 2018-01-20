Третий подиум для России снова добыл Шипулин

В мужском биатлоне уже, если честно, не совсем интересно называть имена тех, кто займет первые два места на пьедестале - Мартен Фуркад или Йоханнес Бо. Вопрос только в том, кто из них станет первым, а кто вторым... Хотя, Бо сейчас в такой сумасшедшей беговой и стрелковой форме, что даже Фуркаду, который сегодня, правда один раз заехал на штрафной круг, что привозит уже самому французу на финише минуту преимущества. Бо сегодня отстрелял на ноль и по трассе шел уверенно.

Третье место завоевал россиянин Антон Шипулин, допустивший один промах. Антон сумел отыграть отстование по итогам спринта и опередил вчерашнего бронзового призера Арнда Пайфера на 31 секунду. У России теперь в 36 гонках сезона три бронзы - две в личных гонках завоевал Шипулин, а третий подиум, в эстафете, также огромная заслуга тюменца.

С 32-го места, благодаря чистой стрельбе и быстрому ходу, на пятое место прорвался норвежец Эмиль Свендсен, 25 позиций отыграл и его партнер по сборной Бьонтегаард, завершивший гонку 11-м. Россиянин Максим Цветковтакже прыгнул на 11 мест вверх - свою 31-ю позицию Максим сменил на 20-ю. Александр Логинов шел по трассе быстро, но, допустив четыре промаха, стал лишь 32-м. Матвей Елисеев и Евгений Гараничев с тремя помахами 33-и и 39-й, соотвественно. Антон Бабиков не справился с ходом и стрельбой, опустившись с вчерашнего восьмого места на 14-е.