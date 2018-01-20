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Видео: благородный поступок Домрачевой растрогал биатлонный мир

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Момент финиша Доротеи Вирер (номер 7) и Дарьи Домрачевой (номер 4)

ФОТО: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Женщины в Антерсельве бежали гонку преследования на 10 километров

Самое интересное в гонке случилось на финишных метрах - белорусская спортсменка Дарья Домрачева случайно наступила на лыжную палку обогнавхей ее итальянки Доротеии Вирер, оставив ту без важной части инвентаря. Дарья не стала обганять итальянку, позволив Доротее закончить пасьют на заслуженном втором месте. Сама Домрачева, завоев бронзу, получила 74-й подиум в карьере.

«В финишном створе я наступила на палку Доротеи, и она ее потеряла. На мой взгляд, было бы нечестно бороться со спортсменом без палки, которая потеряна по моей вине.

Я рада подиуму и смотрю вперед», – рассказала Домрачева.

Победила на 10-километровой дистанции Лаура Дальмайер из Германии. Победительница спринта Тириль Экхофф допустила четыре промаха, но скорости и первоначального задела хватило ей для четвертого места. Единственной в первой двадцатке чисто отстрелялась и неожиданно заехала с шестого места в цветы казахская биатлонистка Галина Вишневская.

Россиянка Екатерина Юрлова допустила три промаха и не с самым быстрым ходом стала лишь 14-й. Ирина Услугина - 42-я, Татьяна Акимова 46-я.

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