суббота, 20 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
«Пропаганда мешает жить всем! В Эстонии мы находимся в не совсем хорошей ситуации, поскольку пропаганда бьет именно по русскоязычному населению»

Павел Иванов

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Олимпийские новости
  • Олимпиада 2018
  • МОК не одобрил 111 заявок российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018

МОК не одобрил 111 заявок российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Denis Tyrin/Denis Tyrin/TASS

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел список российских спортсменов, которые могут выступить в Пхенчхане-2018.

Предварительный список возможных участников был сокращен с 500 до 389. 

Сообщается, что в списке предварительно допущенных к Играм россиян нет ни одного спортсмена, которых пожизненно дисквалифицировал МОК, а также тех спортсменов, которые ранее в карьере отбывали наказание за допинг.

Для тех спортсменов, которые не попали под сокращение, предусмотрены дополнительные условия допуска: дальнейшие тесты перед Играми и повторный анализ имеющихся образцов.

80 процентов из одобренных спортсменов не принимали участие в Сочи-2014.

Помимо этого, МОК не допустил к Играм 51 тренера и 10 медицинских сотрудников.

Окончательный список спортсменов, которые смогут выступить в Пхенчхане-2018, будет известен 27 января.

Читать также

НАВЕРХ