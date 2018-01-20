Чемпионат Европы. Фернандес выиграл, Алиев – 2-й, Коляда – 3-й, Науритс 21-й

19 января в Москве на чемпионате Европы по фигурному катанию мужчины представили произвольные программы.
Испанец Хавьер Фернандес не сотавил соперникам шансов и подтвердил полученное год назад звание чемпиона Европы в мужском одиночном катании, Дмитрий Алиев завоевал серебро с личным рекордом, а Михаил Коляда сумел опередить латвийца Дениса Васильевса, который откатал произвольную программу не совсем удачно, заняв пятое место, и улучшил на одну строку итоговую позицию, завоевав бронзовую медаль.
Александр Самарин с девятого места в короткой программе сразу на три места улучшил свое место - он шестой. Даниэль Альберт Науритс также откатал сегодня лучше чем конкуренты и с 23-го места поднялся на две позиции вверх, заняв в итоговом протоколе 21-е место.
Чемпионат Европы
Москва, Россия
Мужчины
Итоговое положение
1. Хавьер Фернандес (Испания) – 295,55
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 274,06 (личный рекорд)
3. Михаил Коляда (Россия) – 258,90
4. Денис Васильев (Латвия) – 243,52
5. Алексей Быченко (Израиль) – 238,44
6. Александр Самарин (Россия) – 229,81
7. Александр Майоров (Швеция) – 225,86
8. Михал Бржезина (Чехия) – 225,20
9. Маттео Риццо (Италия) – 219,43
10. Йорик Хендрикс (Бельгия) – 218,17