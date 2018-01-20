Чемпионат Европы. Фернандес выиграл, Алиев – 2-й, Коляда – 3-й, Науритс 21-й

Испанец Хавьер Фернандес не сотавил соперникам шансов и подтвердил полученное год назад звание чемпиона Европы в мужском одиночном катании, Дмитрий Алиев завоевал серебро с личным рекордом, а Михаил Коляда сумел опередить латвийца Дениса Васильевса, который откатал произвольную программу не совсем удачно, заняв пятое место, и улучшил на одну строку итоговую позицию, завоевав бронзовую медаль.

Александр Самарин с девятого места в короткой программе сразу на три места улучшил свое место - он шестой. Даниэль Альберт Науритс также откатал сегодня лучше чем конкуренты и с 23-го места поднялся на две позиции вверх, заняв в итоговом протоколе 21-е место.