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Чемпионат Европы. Фернандес выиграл, Алиев – 2-й, Коляда – 3-й, Науритс 21-й

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Хавьер Фернандес

ФОТО: /Sputnik

19 января в Москве на чемпионате Европы по фигурному катанию мужчины представили произвольные программы.

Испанец Хавьер Фернандес не сотавил соперникам шансов и подтвердил полученное год назад звание чемпиона Европы в мужском одиночном катании, Дмитрий Алиев завоевал серебро с личным рекордом, а Михаил Коляда сумел опередить латвийца Дениса Васильевса, который откатал произвольную программу не совсем удачно, заняв пятое место, и улучшил на одну строку итоговую позицию, завоевав бронзовую медаль.

Александр Самарин с девятого места в короткой программе сразу на три места улучшил свое место - он шестой. Даниэль Альберт Науритс также откатал сегодня лучше чем конкуренты и с 23-го места поднялся на две позиции вверх, заняв в итоговом протоколе 21-е место.

Чемпионат Европы

Москва, Россия

Мужчины

Итоговое положение

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 295,55

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 274,06 (личный рекорд)

3. Михаил Коляда (Россия) – 258,90

4. Денис Васильев (Латвия) – 243,52

5. Алексей Быченко (Израиль) – 238,44

6. Александр Самарин (Россия) – 229,81

7. Александр Майоров (Швеция) – 225,86

8. Михал Бржезина (Чехия) – 225,20

9. Маттео Риццо (Италия) – 219,43

10. Йорик Хендрикс (Бельгия) – 218,17

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