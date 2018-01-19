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  • Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец, Степанова и Букин – 2-е

Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец, Степанова и Букин – 2-е

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Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон

ФОТО: /imago/Golovanov + Kivrin

Французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон лидирует после короткого танца на чемпионате Европы в Москве. Вторыми идут россияне Александра Степанова и Иван Букин, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают четвертое место.

Чемпионат Европы

Москва, Россия

Танцы на льду

Короткий танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 81,29

2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 75,38

3. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 74,76

4. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 74,43

5. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 71,58

6. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 69,45

7. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 66,60

8. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 65,35

9. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 65,03

10. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 64,80

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