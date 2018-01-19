Бо и Фуркад снова разыграли титул между собой, Шипулин драматически не попал на подиум

Стрельбу лежа большая часть из стартовавших биатлонистов сработала чисто, либо, что по, биатлонным меркам, не столь критично, с одним промахом. Однако приближаясь ко второму рубежу спортсмены уже чувствовали закисление и прочие прелести среднегорья Антресельвы и дружно "застреливались", собирая по два-три промаха на стойке.

Так, например, поочередно выбывали из претендентов на подиум или топ-10 Евгений Гараничев, немец Симон Шемп, Эмиль Свендсен, француз Фийон-Майо.

Даже победитель гонки Иоханнес Бо не смог обойтись без промаха на втором рубеже, вот только ногами бежал сегодня норвежец так, что будто бы и не в Антерсельве этап, а на какой-нибудь европейской равнинной трассе - со 150 метрами штрафного круга, Бо привез чисто отстрелявшему Фуркаду 13 секунд, а финишировшему третьим немны Анди Пайфферу - 43.

Пайфферу очень повезло сегодня - он стартовал сразу за Антоном Шипулиным и перед Мартеном Фуркадом. Ясно, что Пайфферу трудно ногами конкурировать с Фуркадом, но постараться, даже если француз и опередит физически на трассе Анди, держаться у Фуркада на пятках, было вполне реально. А чистая стрельба Пайффера позволила к финишу вцепиться в ритм Фуркада и обыграть Шипулина в схватке за третье место.

Антону, между прочим, дико не повезло. Он реально боролся за первое место в гонке, после лежки шел на первом месте, опережая Бо, но промах вторым выстрелом на стойке увел Антона на штрафной круг, с которого Антон вернулся на трассу уже четвертым. Как россиянин не работал, как не увеличивал темп - Пайффера ему по времени опередить не удалось.

Антон Бабиков смог отстреляться чисто и занял место в цветах - восьмая строка протокола с отставанием в минуту и 27 секунд.

В пасьют квалифицировались и остальные россияне: Максим Цветков 31-й, Александр Логинов - 42-й, Матвей Елисеев 48-й, Евгений Гараничев 53-й.

Примут участие в гонке преследования и спортсмены Латвии и Эстонии - один из самых быстрых гонщиков Андрейс Расторгуевс из Латвии сегодня, несмотря на два промаха, занял 14-е место, Роланд Лессинг - 39-й.