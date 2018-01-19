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Тройная победа России

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Евгения Тарасова – Владимир Морозов

ФОТО: YURI KADOBNOV/AFP

Триумфом российских пар завершилась программа в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европе в Москве

Уроженка Таллинна Наталья Забияко и петербуржец Александр Энберт заняли с личным рекордом третье место, опередив в супердраматичной борьбе французскую пару Джеймс-Сипре на 0,1 балла! Забияко и Энберт 1,73 балла проиграли Федору Климову и Ксении Столбовой. Личный рекорд показали и победители - Евгения Тарасова и Владимир Морозов - 151,23 балла.

Чемпионат Европы

Москва, Россия

Пары

Итоговое положение

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 221,60

2. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 211,01

3. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 210,18 (личный рекорд)

4. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 210,17

5. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 204,20

6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 192,38

7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 181,75

8. Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия) – 170,21

9. Пэйдж Коннорс – Евгений Краснопольский (Израиль) – 163,55

10. Лола Эсбрат – Андрей Новоселов (Франция) – 160,47

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