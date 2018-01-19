Тройная победа России

Триумфом российских пар завершилась программа в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европе в Москве
Уроженка Таллинна Наталья Забияко и петербуржец Александр Энберт заняли с личным рекордом третье место, опередив в супердраматичной борьбе французскую пару Джеймс-Сипре на 0,1 балла! Забияко и Энберт 1,73 балла проиграли Федору Климову и Ксении Столбовой. Личный рекорд показали и победители - Евгения Тарасова и Владимир Морозов - 151,23 балла.
Чемпионат Европы
Москва, Россия
Пары
Итоговое положение
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 221,60
2. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 211,01
3. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 210,18 (личный рекорд)
4. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 210,17
5. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 204,20
6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 192,38
7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 181,75
8. Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия) – 170,21
9. Пэйдж Коннорс – Евгений Краснопольский (Израиль) – 163,55
10. Лола Эсбрат – Андрей Новоселов (Франция) – 160,47
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