Дуэль великих: Загитова опередила Медведеву в короткой программе

В произвольной программе Загитова, показавшая рекордную для себя сумму баллов, обошла Евгению, которая допустила ряд технических помарок, на 1,7 балла. Идущая третьей Каролина Костнер из Италии, сменившая недавно тренерский штаб, отстала от Медведевой всего на 0,3 балла. Мария Сотскова занимает пока четвертое место.

Костнер также показала личный рекорд по сумме баллов, откатав программу так, как раньше не делала никогда - российский тренер Алексей Мишин сумел восстановить итальянки прыжки, но, для первого места, в том числе на ОИ, кажется мастерства Костнер не хватит - некоторые элементы исполнялись с недокрутами.

Теперь всех любителей фигурного катания в субботу ждет потрясающий по накалу финал - Костнер, Медведева и Загитова разыграют первое место чемпионата Европы.