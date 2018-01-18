Спринт в Антерсельве: неожиданная победа норвежки, долгожданные цветы для россиянки

Антерсельва - издавна считается удачным этапом для российского биатлона. Россияне любят тренироваться в среднегорье, а Антерсельва находится на 1600 метрах от уровня моря. Правда, у такой подготовки есть и свои минусы - в частности, восстановление спортсменов проходит дольше, чем на нижних высотах. Норвежцы и немцы, например, предпочитают жить в паре километров от стадиона, где высота уже всего 1000 метров, но, как показал сегодняшний спринт именно горная подготовка стала для некоторых спортсменов ахиллесовой пятой - не все смогли приспособиться к условиям - Так Франциска Хильдебранд из сбoрной Германии, имевшая на последнем круге возможности для подиума, встала на трассе и еле докатила до финиша. Найти оптимальный баланс не смогла и лидер общего зачета КМ, Анастасия Кузьмина из Словакии - скоростной режим в горах настолько перед рубежами измотал спортсменку, что стреляла Настя медленно и плоховато - три промаха на двух рубежах не позволили рассчитывать на место выше 18-го.