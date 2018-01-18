Спринт в Антерсельве: неожиданная победа норвежки, долгожданные цветы для россиянки

Последний перед Олимпиадой этап Кубка Мира по биатлону в итальянской Антерсельве открылся женским спринтом.
Антерсельва - издавна считается удачным этапом для российского биатлона. Россияне любят тренироваться в среднегорье, а Антерсельва находится на 1600 метрах от уровня моря. Правда, у такой подготовки есть и свои минусы - в частности, восстановление спортсменов проходит дольше, чем на нижних высотах. Норвежцы и немцы, например, предпочитают жить в паре километров от стадиона, где высота уже всего 1000 метров, но, как показал сегодняшний спринт именно горная подготовка стала для некоторых спортсменов ахиллесовой пятой - не все смогли приспособиться к условиям - Так Франциска Хильдебранд из сбoрной Германии, имевшая на последнем круге возможности для подиума, встала на трассе и еле докатила до финиша. Найти оптимальный баланс не смогла и лидер общего зачета КМ, Анастасия Кузьмина из Словакии - скоростной режим в горах настолько перед рубежами измотал спортсменку, что стреляла Настя медленно и плоховато - три промаха на двух рубежах не позволили рассчитывать на место выше 18-го.
Аналогичная проблема постигла и преследовательницу Кузьминой в общем зачете, финку Кайсу Мякяряйнен - те же три промаха и 26-е место.
Победила в спринте, стартовавшая в последних номерах, норвежка Тириль Экхофф закрыла все мишени на ноль и ходом была настолько быстра, что неожиданно для себя завоевала свою пятую победу на этапах КМ, за ней расположились немка Лаура Дальмайер и чешка Вероника Виткова. 2,4 секунды чешке уступила Дарья Домрачева, оставшаяся на четвертом месте.
Российский женский биатлон, наконец-то, получил повод для радости - чистой стрельбой и довольно быстрым ходом Екатерина Юрлова впервые в сезоне заехала в цветы, заняв шестое место.
Другие россиянки выступили не столь удачно - Татьяна Абрамова 31-я, Ирина Услугина с двумя промахами 42-я, Дарья Виролайнен (62-е место, четыре промаха) и Ульяна Кайшева (75-е место, три промаха) в пасьют не попали.
Эстонские биатлонистки показали следующие результаты: Регина Оя - 61-я, Туули Томингас - 73-я, Мерил Бейльманн 99-я.