четверг, 18 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
«В моде элементы хаоса, прыщи, мятые куртки, борода, отсутствие носков... а люди хотят другого»

Александр Васильев

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Олимпийские новости
  • Олимпиада 2018
  • В чем поедут спортсмены из России на Олимпиаду? Представлена экипировка российских атлетов

В чем поедут спортсмены из России на Олимпиаду? Представлена экипировка российских атлетов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Denis Tyrin/Denis Tyrin/TASS

Компания ZA Sport опубликовала эскизы «нейтральной» формы для российских атлетов на Олимпийские игры в Пхенчхане.

«Наши спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Корее под нейтральным флагом. На соревнованиях атлеты из России не смогут использовать национальную символику, в том числе в одежде.

Эскизы «нейтральной» формы были одобрены МОК и согласно регламенту, экипировка не может содержать символику Российской Федерации, логотип ОКР.

Основные цвета коллекции — серый, красный и белый. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia.

Экипировка российских атлетов, которые поедут на Олимпийские игры в Корею, стартует 22 января и продлится до 7 февраля включительно», — говорится в заявлении экипировщика сборной, ZA Sport.

Читать также

НАВЕРХ