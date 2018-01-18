Французы лидируют после короткой программы, уроженка Таллинна занимает второе место
17 января 2018 г., 20:51
Родившаяся в Таллинне, но выступающая за Россию Наталья Забияко в паре с Александром Энбертом занимают второе место после исполнения которткой программы в соревновании пар на чемпионате Европы в Москве.
Чемпионат Европы
Москва, Россия
Пары
Короткая программа
1. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 75,52
2. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 72,95
3. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 72,05
4. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 71,89
5. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 70,37