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  • Французы лидируют после короткой программы, уроженка Таллинна занимает второе место

Французы лидируют после короткой программы, уроженка Таллинна занимает второе место

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ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

Наталья Забияко – Александр Энберт

Родившаяся в Таллинне, но выступающая за Россию Наталья Забияко в паре с Александром Энбертом занимают второе место после исполнения которткой программы в соревновании пар на чемпионате Европы в Москве.

Чемпионат Европы

Москва, Россия

Пары

Короткая программа

1. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 75,52

2. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 72,95

3. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 72,05

4. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 71,89

5. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 70,37

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