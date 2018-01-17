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Словаки едут на Олимпиаду слабейшим составом в истории

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ФОТО: nordphoto / Schreyer/imago/Nordphoto

Сборная Словакии на кубке Германии. Ноябрь 2017 года.

Сборная Словакии объявила состав для участия в Олимпиаде-2018.

В составе сборной Словакии всего два представителя КХЛ, остальные представляют четвертый по силе чемпионат Европы - чешскую Экстралигу или совсем уж слабую из всех ведущих чемпионатов Европы - словацкую высшую лигу.

Хотя болельщик найдет в составе словаков немало знакомых имен, таких как выступавших в КХЛ Яна Лацо, Ладислава Надя, Ивана Баранки, Томаша Суровы, стоит признать, что, к сожалению, словацкие хоккеисты вмешаться в конкуренцию за первое-второе место в группе где выступят сборная Олимпийских атлетов из России, США и Словении, не смогут, a определят в битве со словенцами более легкого соперника по первому раунду плей-офф Олимпиады.

Вратари: Патрик Рыбар («Градец Кралове», Чехия), Ян Лацо («Спарта», Чехия), Бранислав Конрад («Оломоуц», Чехия)

Защитники: Иван Баранка («Витковице», Чехия), Михал Чайковски («Автомобилист»), Доминик Граняк («Градец Кралове», Чехия), Томаш Староста («Дукла» Тренчин, Словакия), Юрай Валах («Пираты», Чехия), Петер Черешняк («Пльзень», Чехия), Марек Дялога, Юрай Микуш (оба – «Спарта», Чехия)

Нападающие: Мартин Бакош («Либерец», Чехия), Томаш Суровы, Милош Бубела (оба – «Банска Бистрица», Словакия), Марцел Гашчак («Комета», Чехия), Лукаш Цингел («Градец Кралове», Чехия), Томаш Марцинко («Оцеларжи», Чехия), Патрик Лампер («Слован»), Ладислав Надь, Марек Говорка (оба – «Кошице», Словакия), Андрей Кудрна («Спарта», Чехия), Петер Олвецки («Дукла» Тренчин, Словакия), Матей Паулович, Михал Криштоф (оба – «Нитра», Словакия), Матуш Сукел («Липтовский Микулаш», Словакия).

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