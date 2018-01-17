Словаки едут на Олимпиаду слабейшим составом в истории

В составе сборной Словакии всего два представителя КХЛ, остальные представляют четвертый по силе чемпионат Европы - чешскую Экстралигу или совсем уж слабую из всех ведущих чемпионатов Европы - словацкую высшую лигу.

Хотя болельщик найдет в составе словаков немало знакомых имен, таких как выступавших в КХЛ Яна Лацо, Ладислава Надя, Ивана Баранки, Томаша Суровы, стоит признать, что, к сожалению, словацкие хоккеисты вмешаться в конкуренцию за первое-второе место в группе где выступят сборная Олимпийских атлетов из России, США и Словении, не смогут, a определят в битве со словенцами более легкого соперника по первому раунду плей-офф Олимпиады.