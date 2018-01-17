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Испанский фигурист выиграл короткую программу на чемпионате Европы

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ФОТО: GRIGORY DUKOR/REUTERS

Хавьер Фернандес

В Москве стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию.

Лидирует прошлогодний чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес. Россиянин Дмитрий Алиев на второй позиции, латвийский фигурист Денис Васильев на третьей строке.

Михаил Коляда занимает четвертую позицию, Даниэль Альберт Наурис занял 23-е место.

Короткая программа. Мужчины.

Мужчины

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 103,82

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 91,33

3. Денис Васильев (Латвия) – 85,11

4. Михаил Коляда (Россия) – 83,41

5. Йорик Хендрикс (Бельгия) – 78,56

6. Маттео Риццо (Италия) – 78,26

7. Морис Квителашвили (Грузия) – 76,74

8. Алексей Быченко (Израиль) – 74,97

9. Александр Самарин (Россия) – 74,25

10. Михал Бржезина (Чехия) – 72,72

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